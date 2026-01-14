Rabia Karaca'dan Şok İfade! Özel Jette Uyuşturucu Partileri...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uyuşturucu operasyonunun son dalgasında tutuklanan Rabia Karaca’nın savcılıktaki ifadeleri gündeme bomba gibi düştü. tv100'de yer alan habere göre Karaca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yolsuzluk soruşturmasının firari sanığı Murat Gülibrahimoğlu’na ait özel jetle yapılan seyahatler ve partilere dair çarpıcı iddialarda bulundu. İfadesinde, bazı ünlü isimler ve Ekrem İmamoğlu’na yakın olduğu öne sürülen kişiler hakkında da beyanlarda bulundu.

İMAMOĞLU DETAYI

Karaca, 2022-2023 yılları arasında Gülibrahimoğlu ile gönül ilişkisi yaşadığını ileri sürdü. İddialarına göre, Gülibrahimoğlu’nun İBB’den kazandığını öne sürdüğü paralarla kendisini ve arkadaşlarını özel uçakla gezdirdi ve lüks hediyeler verdi. Özel uçağın Ekrem İmamoğlu tarafından da kullanıldığına dair beyanları savcılık ifadesinde yer aldı. Karaca, söz konusu uçakta uyuşturucu partileri düzenlendiğini iddia ederek, "Murat Gülibrahimoğlu ile Fatih Keleş ve kadınlarla bu uçakta geziyorduk" dedi.

Rabia Karaca

VİDEOYU PAYLAŞTI

Rabia Karaca, Fatih Keleş’e ilişkin de iddialarda bulundu. Beykoz Kavacık’taki Günyüzü Konakları’na zorla götürüldüğünü ileri süren Karaca, burada Keleş ve beraberindeki isimlere hizmetçi rolünde kahve ve meyve servisi yaptığını ve tanık olduğu konuşmaları anlattığını öne sürdü. Karaca, Gülibrahimoğlu ve Keleş’in uyuşturucu kullandığını belirterek, o evde düzenlenen bir partiye ait olduğunu söylediği videoyu savcılıkla paylaştı.

KAYNARCA YALANLADI

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ise Rabia Karaca’nın iddialarını savcılıkta kesin bir dille yalanladı. Karaca’yı tanımadığını belirten Kaynarca, Murat Gülibrahimoğlu ile yakın arkadaş olduğunu, Gülibrahimoğlu’nun konutuna gittiğinde bir eğlence ortamına tanık olduğunu, ancak suçlamalara karşı çıktığını söyledi. Kaynarca, "Uyuşturucu gibi yasaklı maddelere karşıyım" ifadesini kullandı.

