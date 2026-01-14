Fenerbahçe'de Kanté Bombası Patladı! İşte Alacağı Maaş…

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve sezonun ikinci yarısını zirvede tamamlamak için yönetimden teknik ekibe kadar tüm gücünü ortaya koyan Fenerbahçe’de yüzler gülüyor. Sarı-lacivertli camia, hem uzun süredir beklenen şampiyonluk umudu hem de Guendouzi ile Musaba gibi dikkat çeken hamlelerle moral buldu.

Fenerbahçe’de gündemin bir sonraki maddesi ise dünya futbolunun tanınmış orta saha isimlerinden N’Golo Kanté. Sarı-lacivertli kulüp, Fransız yıldızla sözleşme şartları konusunda anlaşma sağladı. Ertan Torunoğulları ve Devin Özek’in, Al-Ittihad cephesiyle transferi sonuçlandırmak ve kulübü ikna etmek adına görüşmelere başladığı öğrenildi.

GÖZLER AL ITTIHAD’DA

Bonservis bedeli talep eden Al-Ittihad ile pazarlıkların devam etmesi bekleniyor. Oyuncunun bedelsiz olarak ayrılmasının şu aşamada zor olduğu ifade ediliyor.

Al-Ittihad Teknik Direktörü Sergio Conceição ise N’Golo Kanté hakkında, “Transfer piyasası hakkında konuşmak istemiyorum. Kalacak her oyuncunun doğru zihniyete sahip olması ve kulübün prestiji için çalışması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

‘DÜŞÜK MAAŞI KABUL ETTİ’

Öte yandan transfer sürecini yakından takip eden İngiliz basını, Fenerbahçe’nin Kanté transferinde önemli mesafe kat ettiğini yazdı. Sky Sport, "Fenerbahçe, N'Golo Kanté'ye Al Ittihad'da aldığı maaştan %70-80 daha düşük bir maaş teklif etti ve oyuncu buna rağmen kabul etti" ifadelerini kullandı.

Haberlere göre Fenerbahçe, Al-Ittihad’da yıllık 25 milyon Euro kazanan N’Golo Kanté’ye 7 milyon Euro artı bonuslar içeren bir yıllık ücret teklif etti ve deneyimli futbolcu bu öneriye olumlu yaklaştı. Ayrıca sarı-lacivertlilerin, transfer için oyuncunun kulübüne yaklaşık 8 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi planladığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.

