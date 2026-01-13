Fethiye Direndi, Aslan Son Bölümde Güldü

2. Lig temsilcisi Fethiyespor karşısında uzun süre kilidi açamayan Galatasaray, kaçan net fırsatlar ve Icardi’nin değerlendiremediği pozisyonların ardından maçı ikinci yarıda çözebildi.

Fethiye İlçe Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray adına kaçan fırsatlarla geçti. 36. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Icardi, kaleci Arda Akbulut’u geçemedi. VAR uyarısıyla penaltı tekrarlansa da Arda, Arjantinli golcüye bir kez daha geçit vermedi. İlk yarı golsüz tamamlandı.

ARADIĞI GOLÜ 73'TE BULDU

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Galatasaray, rakip yarı sahaya yerleşti. 68. dakikada Icardi’nin golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, sarı kırmızılılar aradığı golü 73’te buldu. Barış Alper Yılmaz’ın kullandığı serbest vuruşta Abdülkerim Bardakcı’nın kafa vuruşu skoru 1-0’a getirdi.

Fethiye Direndi, Aslan Son Bölümde Güldü - Resim : 1

Golden sonra rahatlayan Galatasaray, 81. dakikada bu kez Barış Alper Yılmaz’ın kafa golüyle farkı ikiye çıkardı. Maçın son bölümünde Fethiyespor, 90. dakikada Uğur Ayhan’la skoru 2-1’e getirse de bu gol puan için yeterli olmadı. Bu sonuçla Galatasaray grupta puanını 6’ya yükselterek ikinci galibiyetini aldı. Fethiyespor ise 1 puanda kaldı.

Galatasaray
