Rafa Silva Transferinde Yeni Adım

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli’nin Rafa Silva için Beşiktaş’a resmi teklif sunduğu, siyah-beyazlı yönetimin transferin önünü açmak için bonservis beklentisini aşağı çektiği öne sürüldü.

Ara transfer döneminde kadroda önemli değişikliklere giden Beşiktaş’ta Rafa Silva’nın da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bir dönem antrenmanlara katılmayan, daha sonra takıma geri dönen 32 yaşındaki oyuncunun Avrupa’ya dönmesi gündemdeyken, teklif Suudi Arabistan’dan geldi.

BEDEL DÜŞÜRÜLDÜ

Fanatik’te yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi, Rafa Silva için daha önce belirlediği 15 milyon euroluk bonservis bedelini 13 milyon euroya düşürme kararı aldı. Bu hamlenin, transfer sürecini hızlandırmayı amaçladığı ifade ediliyor.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maçta görev alan Rafa Silva, 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Portekizli futbolcu, siyah-beyazlı formayla son maçına 2 Kasım 2025’te Fenerbahçe derbisinde çıktı.

