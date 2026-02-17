Okan Buruk, Tarihi Zaferi Değerlendirdi

Galatasaray’ın Juventus karşısında aldığı 5-2’lik galibiyetin ardından konuşan Okan Buruk, henüz hiçbir şeyin bitmediğini vurguladı. Buruk, "Bu mutluluğu daha önce yaşayamadık, gerçek sevinci rövanşı da kazandıktan sonra yaşayacağız” dedi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Juventus'u 5-2 yendi. Sarı kırmızılılar böylece rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk galibiyeti TRT Spor'da değerlendirdi. Buruk'un konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

* Önemli bir galibiyet aldık. Maçın başından sonuna kadar sadece bizim değil taraftarımızın da çok katkısı oldu. Galatasaray tarihi için çok önemli bir gece ama bunu taçlandırmak için rövanşı da almamız gerekiyor. Ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Sevineceksek ikinci maçı aldıktan sonra sevinmeliyiz. Turu geçtikten sonra sevineceğiz.

* Cumartesi günü Konyaspor maçımız var. Şampiyon olmamız gereken bir lig maçımız var. Devre arası yaptığımız transferlerle kadro derinliğimiz oldu. Oyuncular arasında rekabet var.

'KAZANACAĞIMIZI SÖYLEDİM'

* İlk yarıdaki oyundan dolayı oyuncuları tebrik ettim. Devre arasında kazanacağımızı söyledim. 2-2'yi erken getirince 3-2, rakibin kırmızı kart görmesi… Oyunu çok dominant oynadık. Skor bize hiçbir zaman yeter diye düşünmedik. Saha kenarında benim de istediğim bu. Skoru almak çok önemli. Bunun acısını 2 sene yaşadık. Bunu tam tersi pozitif yaşamak günün sonunda mutluluk.

