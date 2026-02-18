BUDO'nun Çok Sayıda Seferine Olumsuz Hava Engeli

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bölgede etkisini artıran olumsuz hava koşulları, Bursa ile İstanbul arasındaki deniz ulaşımını vurdu. Yetkililer, 18 Şubat Çarşamba günü (bugün) bazı hatlarda seferlerin geçici olarak iptal edildiğini duyurdu. İptal edilen seferler şöyle:

07.00 Mudanya-Kabataş

08.00 Kabataş-Mudanya

09.30 Mudanya-Kabataş

09.30 Mudanya-Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas)-Kabataş

11.30 Kabataş-Mudanya

11.30 Kabataş-Armutlu (İhlas)

13.00 Armutlu (İhlas)-Mudanya

Yetkililer, hava şartlarının seyrine göre seferlerin yeniden değerlendirileceğini belirtirken, yolcuların mağduriyet yaşamamaları adına güncel duyuruları takip etmelerini istedi.

Kaynak: Haber Merkezi