BUDO'nun Çok Sayıda Seferine Olumsuz Hava Engeli
Olumsuz hava koşulları, Mudanya ile Kabataş arasındaki deniz seferlerini durma noktasına getirdi. Armutlu hattı dahil çok sayıda sefer iptal edildi.
Bölgede etkisini artıran olumsuz hava koşulları, Bursa ile İstanbul arasındaki deniz ulaşımını vurdu. Yetkililer, 18 Şubat Çarşamba günü (bugün) bazı hatlarda seferlerin geçici olarak iptal edildiğini duyurdu. İptal edilen seferler şöyle:
07.00 Mudanya-Kabataş
08.00 Kabataş-Mudanya
09.30 Mudanya-Kabataş
09.30 Mudanya-Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas)-Kabataş
11.30 Kabataş-Mudanya
11.30 Kabataş-Armutlu (İhlas)
13.00 Armutlu (İhlas)-Mudanya
Yetkililer, hava şartlarının seyrine göre seferlerin yeniden değerlendirileceğini belirtirken, yolcuların mağduriyet yaşamamaları adına güncel duyuruları takip etmelerini istedi.
Kaynak: Haber Merkezi