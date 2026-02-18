BUDO'nun Çok Sayıda Seferine Olumsuz Hava Engeli

Olumsuz hava koşulları, Mudanya ile Kabataş arasındaki deniz seferlerini durma noktasına getirdi. Armutlu hattı dahil çok sayıda sefer iptal edildi.

BUDO'nun Çok Sayıda Seferine Olumsuz Hava Engeli
Bölgede etkisini artıran olumsuz hava koşulları, Bursa ile İstanbul arasındaki deniz ulaşımını vurdu. Yetkililer, 18 Şubat Çarşamba günü (bugün) bazı hatlarda seferlerin geçici olarak iptal edildiğini duyurdu. İptal edilen seferler şöyle:

07.00 Mudanya-Kabataş

08.00 Kabataş-Mudanya

09.30 Mudanya-Kabataş

09.30 Mudanya-Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas)-Kabataş

11.30 Kabataş-Mudanya

11.30 Kabataş-Armutlu (İhlas)

13.00 Armutlu (İhlas)-Mudanya

Yetkililer, hava şartlarının seyrine göre seferlerin yeniden değerlendirileceğini belirtirken, yolcuların mağduriyet yaşamamaları adına güncel duyuruları takip etmelerini istedi.

