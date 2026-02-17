Köpekleri Öldüren Saldırganın Savunması 'Pes' Dedirtti

Bodrum’da yol kenarındaki 2 köpeği tüfekle öldürülen şüpheli tutuklandı. Zanlı, hayvanları tavuklarına saldırdıkları gerekçesiyle vurduğunu söyledi.

Son Güncelleme:
Köpekleri Öldüren Saldırganın Savunması 'Pes' Dedirtti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bodrum’da 12 Şubat’ta Güvercinlik Mahallesi’nde yol kenarında kanlar içinde hareketsiz bulunan iki köpeğin tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Jandarma ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin restoran işletmecisi C.Ö. olduğunu tespit etti.

Av tüfeğiyle birlikte gözaltına alınan C.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli, köpekleri tavuklarına zarar verdikleri gerekçesiyle öldürdüğünü söyledi.

Başkentte Hayvan Katliamı! Karataş Barınağı’nda Vicdanları Sızlatan Görüntüler…Başkentte Hayvan Katliamı! Karataş Barınağı’nda Vicdanları Sızlatan Görüntüler…Güncel

İzmir'de Korkunç Hayvan Katliamı! Zehirli Etleri Çocuklara Dağıttırmışİzmir'de Korkunç Hayvan Katliamı! Zehirli Etleri Çocuklara DağıttırmışGüncel

Vahşetin Adresi Bu Kez Suruç! Belediye Barınağında Köpek Katliamı: Görüntüler Kan DondurduVahşetin Adresi Bu Kez Suruç! Belediye Barınağında Köpek Katliamı: Görüntüler Kan DondurduGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Hayvan katliamı
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
'Taşlar Suç Örgütü' Dosyasında Korkunç Detaylar! Çocuklara Cinsel İstismar ve İşkence 'Taşlar Suç Örgütü' Dosyasında Korkunç Detaylar!
Kurtulmuş'tan Sürece İlişkin 'Üçüncü Göz' Çıkışı: 'Türkiye Çözüm İçin Kimseye Muhtaç Değil' Kurtulmuş'tan Sürece İlişkin 'Üçüncü Göz' Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Online Tanışma Kabusla Sonuçlandı: Evdeki Cesedin Sırrı Çözüldü Online Tanışma Kabusla Sonuçlandı: Evdeki Cesedin Sırrı Çözüldü
Trafik Lambalarına 4. Renk Geliyor: Kırmızı, Sarı, Yeşil ve… Trafik Lambalarına 4. Renk Geliyor: Kırmızı, Sarı, Yeşil ve…
Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Futbol Kulüplerine Operasyon: Diyarbekirspor’a El Konuldu Futbol Kulüplerine Operasyon
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga: Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu Gözaltında Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga
AŞTİ’de Skandal Olay! 15 Kilo Kaçak Altın Bulup 1 Kilosunu Rüşvet Aldılar Skandal Olay! Polis ve Güvenlik Görevlisi 1 Kilo Altın Rüşvet Aldı