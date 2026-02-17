Köpekleri Öldüren Saldırganın Savunması 'Pes' Dedirtti
Bodrum’da yol kenarındaki 2 köpeği tüfekle öldürülen şüpheli tutuklandı. Zanlı, hayvanları tavuklarına saldırdıkları gerekçesiyle vurduğunu söyledi.
Bodrum’da 12 Şubat’ta Güvercinlik Mahallesi’nde yol kenarında kanlar içinde hareketsiz bulunan iki köpeğin tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Jandarma ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin restoran işletmecisi C.Ö. olduğunu tespit etti.
Av tüfeğiyle birlikte gözaltına alınan C.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli, köpekleri tavuklarına zarar verdikleri gerekçesiyle öldürdüğünü söyledi.
Kaynak: AA
