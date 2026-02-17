Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga: Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu Gözaltında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda tanınan kişilere ilişkin başlatılan uyuşturucu ve fuhuş soruşturması sürüyor. Dosya kapsamında 25 şüpheli hakkında “Uyuşturucu Madde Kullanımı”, “Fuhşa Teşvik ve Aracılık” ile “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanımını Kolaylaştırma” suçlamalarıyla gözaltı kararı çıkarıldı.

ARALARINDA ÜNLÜ İSİMLER DE VAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin düzenlediği operasyonda aralarında şarkıcılar Murat Dalkılıç ve Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ile sosyal medya fenomeni Kemal Doğulu’nun da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.

Şüphelilerden birinin yurt dışında olduğu belirlenirken, diğer kişilerle ilgili yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

GÖZALTINA ALINAN 17 İSMİN LİSTESİ

Gözaltına alınan isimler şöyle:

1.Hakan Tunçelli

2.Sırrı Murat Dalkılıç

3.Rıza Kaan Tangöze

4.Murat Cevahiroğlu

5.Barış Talay

6.Hakan Kakız

7.Kemal Doğulu

8.Murat Öztürk

9.Murathan Kurt

10.Nailcan Kurt

11.Alihan Taşkın

12.Tolga Sezgin

13.Ramazan Bayar

14.Aygün Aydın

15.Buse Görkem Narcı

16.İsmail Hacıoğlu

17.Furkan Koçan

Kaynak: DHA