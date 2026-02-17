Ayvalık Sahilde Korkunç Manzara! Kadın Cesedi Bulundu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sahile vurmuş bir kadın cesedi bulundu. Cesedin kimliği henüz tespit edilemedi.

Son Güncelleme:
Ayvalık Sahilde Korkunç Manzara! Kadın Cesedi Bulundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Sarımsaklı Sahili'nde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖÇMEN OLABİLİR

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde kıyıya vuran kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, kadının kimliğinin henüz tespit edilemediği öğrenildi. Cesedin Midilli Adası'na yasa dışı yollarla geçmeye çalışan göçmenlerden birine ait olabileceği değerlendiriliyor.

Beykoz Sahilinde Korkunç Olay! Balık Tutanların Oltasına Ceset TakıldıBeykoz Sahilinde Korkunç Olay! Balık Tutanların Oltasına Ceset TakıldıGüncel

Üç Gündür Aranan Kadının Cesedi Kayalıklarda Bulundu!Üç Gündür Aranan Kadının Cesedi Kayalıklarda Bulundu!Güncel

Denizde Kadın Cesedi Bulunmuştu... Kimliği BelirlendiDenizde Kadın Cesedi Bulunmuştu... Kimliği BelirlendiGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Balıkesir
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Bakan Gürlek Detayları Anlattı: Sosyal Medya Yasasında Neler Var? Sosyal Medya Yasasında Neler Var?
İZBETON Operasyonunda Gözaltına Alınan 22 Kişi Serbest İZBETON Operasyonunda Gözaltına Alınan 22 Kişi Serbest
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya Yolcusu: Vekalet Cevdet Yılmaz'da Cumhurbaşkanlığı Vekaleti Cevdet Yılmaz'da
Ayvalık Sahilde Korkunç Manzara! Kadın Cesedi Bulundu Ayvalık Sahilde Korkunç Manzara! Kadın Cesedi Bulundu
İZBETON Operasyonunda Gözaltına Alınan 22 Kişi Serbest İZBETON Operasyonunda Gözaltına Alınan 22 Kişi Serbest
Uzman İsimden Hayati Uyarı: Marketten Bunları Alırken İki Kez Düşünün, İşte En Riskli Ürünler Marketten Bunları Alırken İki Kez Düşünün, İşte En Riskli Ürünler
İki Şehri Birbirine Bağlıyordu: Karayolu Sular Altında Kaldı İki Şehri Birbirine Bağlıyordu: Karayolu Sular Altında Kaldı