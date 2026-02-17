Ayvalık Sahilde Korkunç Manzara! Kadın Cesedi Bulundu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Sarımsaklı Sahili'nde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖÇMEN OLABİLİR

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde kıyıya vuran kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, kadının kimliğinin henüz tespit edilemediği öğrenildi. Cesedin Midilli Adası'na yasa dışı yollarla geçmeye çalışan göçmenlerden birine ait olabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: AA