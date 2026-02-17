İZBETON Operasyonunda Gözaltına Alınan 22 Kişi Serbest

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş. ile S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi arasında imzalanan kentsel dönüşüm sözleşmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında yapılan operasyonda dün 22 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma dosyasına göre, 2022 yılında İZBETON A.Ş.’nin inşaat işini kooperatife devretmesine rağmen, 23 İZBETON çalışanının sigorta primlerinin Örnekköy 4. Etap projesinde çalışmış gibi gösterildiği iddia edildi. Bilirkişi raporunda, bazı mühendis ve çalışanlara 170 bin lira ile 200 bin lira arasında prim ve maaş ödemesi yapıldığı, ancak fiilen İZBETON tarafından çalıştırılıyor gibi gösterildikleri ifade edildi.

1 KİŞİ ARANIYOR

Bilirkişi raporu doğrultusunda haklarında gözaltı kararı verilen 23 kişiden 22'si polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Bir kişi hakkında ise arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 kişi, nöbetçi sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA