İki Şehri Birbirine Bağlıyordu: Karayolu Sular Altında Kaldı
Antalya’da bir haftayı aşan sağanak yağışların ardından Konya–Antalya Karayolu’nun bazı kesimleri sel suları altında kaldı. Su seviyesinin yer yer 2 metreye ulaştığı güzergahta trafik durdurulurken, ekipler tahliye ve yol güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
Konya–Antalya Karayolu’nun Gembos Ovası ile Başlar Köyü çevresinde, son yağışların ardından oluşan tablo drone ile kaydedildi.
Havadan çekilen görüntülerde hem yolun hem de ekili tarım arazilerinin sel sularından etkilendiği görüldü
SAĞANAK YAĞIŞLAR HAYATI FELÇ ETTİ
Antalya’da bir haftayı aşkın süredir aralıklarla devam eden sağanak yağışlar, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Şiddetli yağmurun ardından birçok noktada su baskınları yaşanırken, ulaşımda da ciddi aksamalar meydana geldi.
YENİ ANTALYA–KONYA KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI
Yoğun yağış ve taşkın sularının yolu kaplaması nedeniyle yeni Antalya–Konya Karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Güzergahta güvenlik önlemleri artırılırken, sürücülerin alternatif yollara yönlendirildiği bildirildi.
SÜRÜCÜLER BAŞLAR KAVŞAĞI’NDA DURDURULUYOR
Antalya’nın Taşağıl yönünden gelen ve bu hattı kullanmak isteyen araçlar, İbradı ilçesine bağlı Başlar Mahallesi kavşağında Karayolları ekipleri tarafından durduruluyor. Ekipler, riskli bölgeye geçişlere izin vermiyor.
YOLUN BAZI BÖLÜMLERİNDE SU SEVİYESİ 2 METREYE ULAŞTI
Şiddetli yağışların ardından İbradı’nın Başlar Mahallesi ile Derebucak arasındaki kesimde karayolunun önemli bir kısmı sel sularının altında kaldı.
Yağışların durmasına rağmen bazı noktalarda su yüksekliğinin 1 ila 2 metre arasında olduğu belirtildi.
TAHLİYE VE GÜVENLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Karayolları ekipleri, biriken suyun tahliyesi ve yol güvenliğinin yeniden sağlanması amacıyla bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, yağmur yeniden başlamasa dahi suyun tamamen çekilmesinin zaman alacağını vurguluyor.
İlk değerlendirmelere göre Antalya–Konya Karayolu’nun yaklaşık bir hafta boyunca trafiğe kapalı kalabileceği ifade ediliyor. Yetkililer, sürücülere resmi açıklamaları takip etmeleri ve uyarılara riayet etmeleri çağrısında bulunuyor.