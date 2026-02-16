İki Şehri Birbirine Bağlıyordu: Karayolu Sular Altında Kaldı

Antalya’da bir haftayı aşan sağanak yağışların ardından Konya–Antalya Karayolu’nun bazı kesimleri sel suları altında kaldı. Su seviyesinin yer yer 2 metreye ulaştığı güzergahta trafik durdurulurken, ekipler tahliye ve yol güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

İki Şehri Birbirine Bağlıyordu: Karayolu Sular Altında Kaldı - Resim: 1

Konya–Antalya Karayolu’nun Gembos Ovası ile Başlar Köyü çevresinde, son yağışların ardından oluşan tablo drone ile kaydedildi.

İki Şehri Birbirine Bağlıyordu: Karayolu Sular Altında Kaldı - Resim: 2

Havadan çekilen görüntülerde hem yolun hem de ekili tarım arazilerinin sel sularından etkilendiği görüldü

İki Şehri Birbirine Bağlıyordu: Karayolu Sular Altında Kaldı - Resim: 3

SAĞANAK YAĞIŞLAR HAYATI FELÇ ETTİ

Antalya’da bir haftayı aşkın süredir aralıklarla devam eden sağanak yağışlar, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

İki Şehri Birbirine Bağlıyordu: Karayolu Sular Altında Kaldı - Resim: 4

Şiddetli yağmurun ardından birçok noktada su baskınları yaşanırken, ulaşımda da ciddi aksamalar meydana geldi.

İki Şehri Birbirine Bağlıyordu: Karayolu Sular Altında Kaldı - Resim: 5

YENİ ANTALYA–KONYA KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Yoğun yağış ve taşkın sularının yolu kaplaması nedeniyle yeni Antalya–Konya Karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

İki Şehri Birbirine Bağlıyordu: Karayolu Sular Altında Kaldı - Resim: 6

Güzergahta güvenlik önlemleri artırılırken, sürücülerin alternatif yollara yönlendirildiği bildirildi.

İki Şehri Birbirine Bağlıyordu: Karayolu Sular Altında Kaldı - Resim: 7

SÜRÜCÜLER BAŞLAR KAVŞAĞI’NDA DURDURULUYOR

Antalya’nın Taşağıl yönünden gelen ve bu hattı kullanmak isteyen araçlar, İbradı ilçesine bağlı Başlar Mahallesi kavşağında Karayolları ekipleri tarafından durduruluyor. Ekipler, riskli bölgeye geçişlere izin vermiyor.

İki Şehri Birbirine Bağlıyordu: Karayolu Sular Altında Kaldı - Resim: 8

YOLUN BAZI BÖLÜMLERİNDE SU SEVİYESİ 2 METREYE ULAŞTI

Şiddetli yağışların ardından İbradı’nın Başlar Mahallesi ile Derebucak arasındaki kesimde karayolunun önemli bir kısmı sel sularının altında kaldı.

İki Şehri Birbirine Bağlıyordu: Karayolu Sular Altında Kaldı - Resim: 9

Yağışların durmasına rağmen bazı noktalarda su yüksekliğinin 1 ila 2 metre arasında olduğu belirtildi.

İki Şehri Birbirine Bağlıyordu: Karayolu Sular Altında Kaldı - Resim: 10

TAHLİYE VE GÜVENLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Karayolları ekipleri, biriken suyun tahliyesi ve yol güvenliğinin yeniden sağlanması amacıyla bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, yağmur yeniden başlamasa dahi suyun tamamen çekilmesinin zaman alacağını vurguluyor.

İki Şehri Birbirine Bağlıyordu: Karayolu Sular Altında Kaldı - Resim: 11

İlk değerlendirmelere göre Antalya–Konya Karayolu’nun yaklaşık bir hafta boyunca trafiğe kapalı kalabileceği ifade ediliyor. Yetkililer, sürücülere resmi açıklamaları takip etmeleri ve uyarılara riayet etmeleri çağrısında bulunuyor.

İki Şehri Birbirine Bağlıyordu: Karayolu Sular Altında Kaldı - Resim: 12
