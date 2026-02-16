Bakan Gürlek Detayları Anlattı: Sosyal Medya Yasasında Neler Var?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya yasasına ve Alo Adalet Hattı'na ilişkin detayları ilk kez tv100'e anlattı.

Önceki günlerde Adalet Bakanlığı Koltuğuna oturan Akın Gürlek'in duyurduğu sosyal medya yasasına ve Alo Adalet Hattı'na ilişkin ayrıntılar belli oldu. Bakan Gürlek, tv100'den Hacı Yakışıklı'ya konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

* Sosyal medya yasasını çalışmaya başladık, 2026'ya çıkarmayı hedefliyoruz.

* Sosyal medya hesaplarına girmek için hem kimlik doğrulama hem de cep telefonu doğrulama gerekecek.

* 15 yaş altı çocuklarımızın sosyal medyaya girmesini önleyeceğiz. Bu hususta ailelerin büyük talebi ve tam desteği var.

ALO ADALET HATTI

* Alo Adalet Hattı uygulamasının ana amacı vatandaşın uzayan dava süreçlerinin daha kısa zamanda çözüme kavuşması olacak.

* Mahkemede süreçleri devam eden vatandaşlarımız davasının gecikme nedenlerini birebir öğrenebilecek. Davanın her aşamasından bilgi sahibi olacak. Hakimlerimizin de hedef süreye uymaları amaçlanıyor.

