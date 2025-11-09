Beykoz Sahilinde Korkunç Olay! Balık Tutanların Oltasına Ceset Takıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beykoz Paşabahçe açıklarında sabah saatlerinde denizde bir erkek cesedi bulundu. Olay, sahilde balık tutan vatandaşların oltasına takılan cesedin fark edilmesiyle ortaya çıktı. Denizde hareketsiz bir şekilde duran cesedi gören vatandaşlar, akıntıyla sürüklenmesini önlemek için müdahale etti. Ardından durumu polis ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, cesedi sudan çıkararak Sahil Güvenlik teknesine aldı.

OTOPSİ İÇİN MORG’A KALDIRILDI

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Beykoz’da denizde bulunan cesetle ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA