Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya Yolcusu: Vekalet Cevdet Yılmaz'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün (17 Şubat) Etiyopya'ya resmi bir ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanlığına vekalet edilmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tezkerede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret nedeniyle görevi başında bulunmayacağı süre boyunca yerine kimin vekalet edeceği açıklandı. Buna göre, Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

