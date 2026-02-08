Üç Gündür Aranan Kadının Cesedi Kayalıklarda Bulundu!

Düzce’de kendisinden üç gündür haber alınamayan 33 yaşındaki Hilal Ersoy’un cansız bedeni, Akçakoca’daki Aşıklar Tepesi yakınlarında kayalıklarda bulundu.

Üç Gündür Aranan Kadının Cesedi Kayalıklarda Bulundu!
Düzce’de üç gündür kayıp olan 33 yaşındaki Hilal Ersoy’dan acı haber geldi. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz cuma günü işten çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Ersoy için ailesi ve yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan araştırmalarda genç kadının en son Akçakoca’da görüldüğü tespit edildi.

ÖNCE KİŞİSEL EŞYALARI BULUNDU

Bunun üzerine polis, sağlık ekipleri, AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bölgede arama çalışması başlattı. Aşıklar Tepesi çevresinde yapılan aramalarda Ersoy’a ait bazı kişisel eşyalar bulundu. Denizden yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalıklarda yapılan incelemede, genç kadının cansız bedenine ulaşıldı. Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan cenaze morga kaldırıldı. Hilal Ersoy’un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Kaynak: İHA

Kadın cinayetleri şüpheli ölüm
