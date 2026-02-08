Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e Çirkin Sözler! Skandal Paylaşıma Tutuklama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bilgilendirmede, ABD merkezli X sosyal medya platformunda “MEKorkmazTR” kullanıcı adıyla paylaşım yapan İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz hakkında, Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş’i hedef alan içerik nedeniyle re’sen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen inceleme sonucunda, söz konusu hesabın M.E.K. isimli kişiye ait olduğu tespit edildi. Kimliği belirlenen şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Mahkemede de ifade veren Korkmaz, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “X isimli sosyal paylaşım platformunda ‘MEKorkmazTR’ rumuzlu sosyal medya kullanıcısının Mihalgazi Belediye Başkanı aleyhine yaptığı paylaşım nedeniyle şüpheli hakkında, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne şüphelinin yakalanması ve gözaltına alınması talimatı verilmiştir. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırma ve çalışma neticesinde, paylaşımı yapan hesap sahibinin M.E.K. olduğu tespit edilmiş, şüpheli gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca şüpheli şahsın sorgulama işlemleri tamamlanarak Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik suçu kapsamında tutuklanması talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup, tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur” denildi. (

KIYAFETİ ÜZERİNDEN HEDEF ALDI

Şüphelinin paylaşımında Belediye Başkanı Güneş’i kıyafeti üzerinden hedef aldığı ve bu nedenle suçlamaya konu olduğu iddia edildi.

Yapılan paylaşım şu şekilde: "Eskişehir/Mihalgazi Belediye Başkanı'na bakın! Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekanı şaşırmış olacak gariban, AKP'ye de böylesi yakışır. Ne günlere kaldık? Hakikaten katır mühürdar oldu arkadaş! Kargalara kalan dünya, belediye kimlere kalmış? Vallahi benim annem bundan İYİ yönetir. En azından kılığı kılık, tahsili var" ifadeleri yer aldı. Paylaşımın aşağılayıcı üslubu kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Korkmaz, gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesaplarını kapattı."

Kaynak: DHA