Yeşilçam'ın Çocuk Oyuncusuydu... Uyuşturucu Soruşturmasında Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde Beşiktaş Bebek’te bulunan bir spor salonuna polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan spor salonunun sahibi Menderes Utku, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu spor salonunda narkotik dedektör köpeği eşliğinde arama yaptı. Yapılan kontrollerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Buna rağmen işletme sahibi Menderes Utku gözaltına alındı. Utku, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

MENDERES UTKU KİMDİR?

Türk sinemasının önemli isimlerinden yapımcı, yönetmen ve senarist Ümit Utku’nun oğlu olan Menderes Utku, sinema kariyerine 1968 yılında babasının yönettiği Yara filmiyle başladı. Üç filmlik Afacan serisiyle çocuk oyuncular arasında tanınan Utku, toplamda yer aldığı 8 filmin ardından 1975 yılında oyunculuğu bıraktı.

Gençlik döneminde otomobil sporlarına ilgi duyan Menderes Utku, 2001 yılında Muzaffer Yıldırım ile birlikte sinema yapımı, dağıtımı ve salon işletmeciliği alanında faaliyet gösteren Mars Entertainment Group’un kuruluşunda yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi