Annesinin Cenazesinde Kardeşini Vurdu! Kan Donduran İfadesi Ortaya Çıktı

Olay, 26 Ocak Pazartesi günü saat 16.30 civarında Nurtepe Mahallesi’ndeki bir camide meydana geldi. İddiaya göre, miras paylaşımı yüzünden uzun süredir anlaşmazlık yaşayan Mustafa ve Mehmet Mutlu kardeşler, hayatını kaybeden anneleri Nuriye Mutlu için düzenlenen cenaze namazında bir araya geldi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında kardeşler arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. Yaşanan arbede sırasında yanında bulunan silahı çıkaran Mustafa Mutlu, kardeşi Mehmet Mutlu’ya ateş ederek başından ve karın bölgesinden vurdu.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne götürülen Mehmet Mutlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından şüpheli Mustafa Mutlu, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

10 AYRI SUÇ KAYDI TESPİT EDİLDİ

Olayda kullanılan ruhsatsız tabancaya el konulurken, Mustafa Mutlu’nun daha önce “kasten yaralama” suçunun da aralarında bulunduğu toplam 10 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından “kasten öldürme” suçundan tutuklanan Mustafa Mutlu cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden Mehmet Mutlu’nun cenazesi ise Fatih Camii’nde kılınan namazın ardından defnedildi.

‘ANNEMİ GÖSTERMEDİLER’

Kardeşini öldüren Mustafa Mutlu’nun ifadesi de ortaya çıktı. Mutlu'nun ifadesinde, "Erkek kardeşimle aramızda mal paylaşımı nedeniyle zaman zaman tartışmalar oluyordu. Telefonda zaman zaman kardeşim bana hakaret etmekteydi. Olaydan 1 gün önce akşam saatlerinde annemin hasta olması nedeniyle bulunduğu hastaneye gittim. Doktoru annemin sağlık durumunun ümitsiz olduğunu ve isteyen çocuklarının gelip görebileceğini söylemiş. Bunu bana dayım söylemişti. Ben de hastaneye gittiğimde kendisiyle konuşmadığım, aramızda husumet bulunan kız kardeşim Zeynep E., annemin başındaydı. Kız kardeşim, annemin son anlarını beni annemin odasına sokmayarak göstermek istemedi. Hemşireden izin alarak annemi gördüm. Annemin durumu çok kötüydü. O haline üzüldüm ve psikolojim bozuldu" dediği öğrenildi.

‘DAİRENİN PARASININ YARISINI VERMEDİ’

Mutlu ifadesinin devamında, "Bir yıl kadar önce babamdan bir daire bana ve kardeşim Mehmet Mutlu'ya kaldı. İkimiz bu dairede ortaktık. Daha sonra kız kardeşimiz Zeynep Erdoğmuş'un üzerine daireyi verdik. Kuraya yazılıp oradan daire çıkmasını beklediğim için kız kardeşimin üzerine bu daireyi verdim; ancak kuradan ev çıkmadı. Erkek kardeşim Mehmet Mutlu'dan dairenin yarısını istedim. Bu defa Mehmet Mutlu bana bu dairenin yarı parasını verdiğini iddia ederek benim hakkıma tecavüz etti. Kız kardeşim de Mehmet Mutlu ile bir olarak bana dairenin yarısını iade etmedi. Bu konu yüzünden hem kız kardeşimle hem de erkek kardeşimle zaman zaman tartışmalar yaşadık, küstük. Bir yıldan fazladır konuşmuyorduk. Annem rahmetli olmadan önce kız kardeşim Zeynep'in yanında kaldığı için bana annemi de göstermiyorlardı. Bu duruma çok üzülüyordum. Ayrıca hakkımda uzaklaştırma kararı ve 3-4 günlük hapis cezası aldırdılar. Hiçbir şekilde annemi göstermediler. Annemin okur yazarlığı olmadığı halde annemi de engelleyerek benimle görüşmesine engel oldular. Ben bu duruma çok kızıyordum ancak çare bulamıyordum" dedi.

‘ANNEMİN VEFATINI HABER VERMEDİLER’

Mustafa Mutlu, "Annemin vefatını bana haber vermediler. Köyümüzün derneğinin mesajı sonrası annemin vefatını öğrendim. Annemin hastanede vefatından sonra 'Bunlar nasılsa camiye gelirler. Ben onlara gününü göstereceğim' dedim. Camide cenaze namazı kılındı. Annem cenaze arabasına konuldu. Tam bu sırada yanımda getirdiğim silahımı çektim. Ben hep mermi ağızında gezerim. Silahın emniyetini açtım korkutma amaçlı erkek kardeşim Mehmet Mutlu'ya doğru 2-3 el ateş ettim ama ateşin neresine geldiğini bilmiyorum. Daha sonra oradaki kalabalık benim elimden silahı aldı. Kardeşlerim Ahmet Mutlu, Abdullah Mutlu, Abdülbaki Mutlu, Muhammed Cemal G. bana saldırdılar. Hep birlikte beni darp ettiler. Bu darptan beni polis memuru olan dayımın oğlu K.T. kurtardı; Erol isimli arkadaşımla birlikte caminin tuvaletine soktu. Polis gelince de beni polise teslim ettiler. Yaptığımdan çok pişmanım bir anlık öfkeme yenik düştüm. Kardeşime veya başka bir kimseye zarar verme kastım yoktu. İnkar edecek bir durumum yok. Yaptığımdan çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Kaynak: DHA