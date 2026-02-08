Bakan Tunç’tan ‘Suça Sürüklenen Çocuk’ Açıklaması: Hakimlere Takdir Yetkisi Gündemde

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Suça sürüklenen çocuklara ilişkin Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme taslağının AK Parti grubu tarafından ele alındığını dile getiren Tunç, siyasi partiler arasında konuya dair bir uzlaşı sağlandığını belirtti.

Bakan Tunç, Meclis’te oluşan yaklaşımı aktarırken, “Özellikle çocukları suça sürükleyen nedenlerin belirlenmesi ve alınması gereken tedbirler etraflıca bir soruşturma yapılması ve sonucuna göre bir kanun değişikliği düşüncesi hasıl oldu meclisimizde” sözlerini kullandı.

Taslak metinde hâkimlere takdir yetkisi tanındığını da vurgulayan Tunç, söz konusu yasal düzenlemenin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşınacağını ifade etti.

“18 yaşından küçüklerin cezalandırılmasıyla ilgili düzenleme Türk Ceza Kanunu’nun 31’inci maddesinde açıklanmış olan hususlar” diyen Bakan Tunç, şunları söyledi: “ Geldiğimiz noktada hem caydırıcılığı sağlamak anlamında bir ihtiyaç olduğu açık. Biz Adalet Bakanlığı olarak hazırladığımız taslakta, kasten öldürme suçlarında, suçun işleniş şekli, yine çocuğun suç işleme eğilimi, geçmişteki suç kaydı, sabıka kaydı gibi durumlar göz önünde bulundurularak her dosya ve her olay bazında hakimleri bir takdir yetkisi olması düşüncesiyle bir taslak çalışmasında bulunmuştuk. Meclis grubumuz bunu değerlendirdi. Bu değerlendirme sonucunda diğer siyasi partilerle görüşüldü. Bir mutabakata varıldı. Özellikle çocukları suça sürükleyen nedenlerin belirlenmesi ve alınması gereken tedbirler etraflıca bir soruşturma yapılması ve sonucuna göre bir kanun değişikliği düşüncesi hasıl oldu meclisimizde Bu komisyon çalışmalarını sürdürüyor. Komisyonun düzenlemelerinin ardından yasa değişikliği gündeme gelecektir.”

‘GEREKLİ YASAL DÜZENLEMELER GÜNDEME GELECEK’

Atlas Çağlayan’ın ailesiyle de konuştuğunu belirten Bakan Tunç, “Soruşturma devam ediyor, biz de takip ediyoruz. Ahmet Minguzzi’nin ailesine de sosyal medya üzerinden tehdit edilmişti. Bu soruşturma kapsamında toplam 4 kişi ceza aldı. Bu konuda bizim hassasiyetimiz son derece büyük. Bu konudaki kararlılığımız tam. Çocukların korunmasıyla ilgili olarak Türkiye’de 2005 yılında yürürlüğe girmişti. Anayasal ve yasal düzenlemelerin uygulamaya yansıtılması noktasındaki hassasiyetimizi takip ediyoruz. Bir evladını kaybetmiş annenin hassasiyetini anlıyoruz. Gerekli çalışmaların yapılması konusundaki çalışmaları sürdürüyoruz. Komisyon çalışmalarının ışığında gerekli yasal düzenlemeler gündeme gelecektir” şeklinde konuştu.

