Aydın'da Esrarengiz Ölüm: Haber Alınamayan Çift, Evde...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aydın’ın Efeler ilçesinde uzun süre kendilerinden haber alınamayan çift için yakınları ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, çiftin cansız bedenini buldu. Polis evde kapsamlı inceleme başlattı. Ölüm nedenleri henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA