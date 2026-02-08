Aydın'da Esrarengiz Ölüm: Haber Alınamayan Çift, Evde...

Aydın'da yakınlarının haber alamadığı çiftin yaşadığı eve giren ekipler iki kişinin cansız bedenine ulaştı. Olayın nedeni araştırılıyor.

Aydın’ın Efeler ilçesinde uzun süre kendilerinden haber alınamayan çift için yakınları ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, çiftin cansız bedenini buldu. Polis evde kapsamlı inceleme başlattı. Ölüm nedenleri henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Aydın
