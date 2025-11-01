Antalya'da Şüpheli Kadın Ölümü: Cansız Bedeni Su dolu Çukurda Bulundu

Şüpheli kadın ölümlerinin son adresi Antalya oldu. Serik ilçesinde 4 metre derinliğindeki bir çukurda 71 yaşındaki Emine Aşçı'nın, cansız bedeni bulundu.

Antalya'da Şüpheli Kadın Ölümü: Cansız Bedeni Su dolu Çukurda Bulundu
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Şatırlı Mahallesi'ndeki tarlada kan donduran bir olay yaşandı. 4 metre derinliğinde, 40 metre uzunluğundaki su dolu çukurda ceset görenler, jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler cansız bedeni sudan çıkardı.

İnceleme sonrası Emine Aşçı'ya (71) ait olduğu belirlenen cansız beden otopsi için Antalya Adliye Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Antalya Kadın cinayetleri
