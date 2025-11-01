Sarıyer'de Kadın Cinayeti... Konuşmak İçin Çağırıp Katletti!

Sarıyer’de Gökhan Meral, evine çağırdığı Aydan Vural’ı silahla öldürüp aynı silahla intihar etti. Sabah eve gelen yakınları, ikisini de ölü halde buldu.

Sarıyer'de Kadın Cinayeti... Konuşmak İçin Çağırıp Katletti!
İstanbul’un Sarıyer ilçesi Emirgan Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen olay kan dondurdu. İddiaya göre, Aydan Vural gece saatlerinde konuşmak için Gökhan Meral’in evine gitti. Vural’dan sabah saatlerine kadar haber alamayan yakınları, endişelenip Meral’in evine gitti.

Kapıyı açtıklarında 2 kişiyi yerde hareketsiz gören yakınlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Aydan Vural ile Gökhan Meral’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede, Vural’ın başından vurularak öldürüldüğü, Meral’in ise ardından intihar ettiği tespit edildi.
İki kişinin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

