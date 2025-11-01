Gebze'nin Ardından Şimdi de Ataşehir! Kolonları Patladı, Zemin Kaydı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bağlı Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki katlı binanın hemen karşısında yürütülen inşaat çalışması sırasında oluşan sarsıntı ve kazılar nedeniyle binanın kolonlarında patlamalar, zeminde ise kaymalar ve çatlaklar oluştu.

Çalışmaların ardından binada gözle görülür hasarlar meydana gelirken, alt katta kiracı olarak bulunan Gökhan Baykal büyük panik yaşadı. Binada can ve mal güvenliği kalmadığını belirten Baykal, iş yerini başka bir yere taşımak zorunda olduğunu söyledi.

'BURADAKİ HERKES RİSK ALTINDA'

'İş yerinde fiziki hasarlar olduğuna dikkat çeken dükkan sahibi Baykal, çatlakların önce ufak çizgiler halinde başladığını, daha sonra da derin çatlaklar ve ayrılmalar şeklinde devam ettiğini belirtti.

Ağır bir külfet altına girdiklerini söyleyen Gökhan Baykal, şöyle devam etti:

"Acil bir eylem yapmamız gerektiği için taşınacağımız yere detaylı bir araştırma yapmadan, bizi en güvenli şekilde tutabilecek parasına puluna bakmadan bir yer tutmak zorunda kaldık, çünkü burada bekleme süremiz yok. Buraya giren çıkan herkes risk altında, nakliye firması bile burayı şuan risk altında taşıyor."

Yaşanan olay, 29 Ekim'de Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kolonlarındaki patlama sonucu çöken binada aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği faciayı akıllara getirdi.

Kaynak: İHA