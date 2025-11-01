Gebze'nin Ardından Şimdi de Ataşehir! Kolonları Patladı, Zemin Kaydı

Türkiye Gebze'de, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çökerek aynı aileden 4 kişiye mezar olan apartmanı konuşurken, Ataşehir'de iş yeri olarak kullanılan iki katlı bir binanın kolonlarında patlama, zemininde ise kayma ve çatlaklar meydana geldi.

Son Güncelleme:
Gebze'nin Ardından Şimdi de Ataşehir! Kolonları Patladı, Zemin Kaydı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bağlı Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki katlı binanın hemen karşısında yürütülen inşaat çalışması sırasında oluşan sarsıntı ve kazılar nedeniyle binanın kolonlarında patlamalar, zeminde ise kaymalar ve çatlaklar oluştu.

Gebze'nin Ardından Şimdi de Ataşehir! Kolonları Patladı, Zemin Kaydı - Resim : 1

Çalışmaların ardından binada gözle görülür hasarlar meydana gelirken, alt katta kiracı olarak bulunan Gökhan Baykal büyük panik yaşadı. Binada can ve mal güvenliği kalmadığını belirten Baykal, iş yerini başka bir yere taşımak zorunda olduğunu söyledi.

Gebze'nin Ardından Şimdi de Ataşehir! Kolonları Patladı, Zemin Kaydı - Resim : 2

'BURADAKİ HERKES RİSK ALTINDA'

'İş yerinde fiziki hasarlar olduğuna dikkat çeken dükkan sahibi Baykal, çatlakların önce ufak çizgiler halinde başladığını, daha sonra da derin çatlaklar ve ayrılmalar şeklinde devam ettiğini belirtti.

Gebze'nin Ardından Şimdi de Ataşehir! Kolonları Patladı, Zemin Kaydı - Resim : 3

Ağır bir külfet altına girdiklerini söyleyen Gökhan Baykal, şöyle devam etti:

"Acil bir eylem yapmamız gerektiği için taşınacağımız yere detaylı bir araştırma yapmadan, bizi en güvenli şekilde tutabilecek parasına puluna bakmadan bir yer tutmak zorunda kaldık, çünkü burada bekleme süremiz yok. Buraya giren çıkan herkes risk altında, nakliye firması bile burayı şuan risk altında taşıyor."

Gebze'nin Ardından Şimdi de Ataşehir! Kolonları Patladı, Zemin Kaydı - Resim : 4

Yaşanan olay, 29 Ekim'de Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kolonlarındaki patlama sonucu çöken binada aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği faciayı akıllara getirdi.

Kocaeli Gebze'deki Binanın Çökme Anı Ortaya ÇıktıKocaeli Gebze'deki Binanın Çökme Anı Ortaya ÇıktıGüncel

4 Kişinin Öldüğü Facianın Ardından Gebze'de Son Durum Ne?4 Kişinin Öldüğü Facianın Ardından Gebze'de Son Durum Ne?Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
İstanbul Gebze
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Bakan Fidan’dan Kritik Temas! Gazze’de Ateşkes ve İnsani Yardım Masada Bakan Fidan’dan Gazze İçin Diplomasi Atağı
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Açılışında Çok Kritik 'İstanbul' ve 'DEM Parti' Açıklaması Çok Kritik 'İstanbul' ve 'DEM Parti' Açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
Yeşilçam'da Yaprak Dökümü... Efsane Jön Engin Çağlar Hayatını Kaybetti Efsane Jön Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Balıkesir Sındırgı'da Korkutan Deprem Balıkesir Sındırgı'da Korkutan Deprem
Altın Düşecek mi, Yükselecek mi? İslam Memiş Tarih Vererek Uyardı! Altın Düşecek mi, Yükselecek mi?
Thodex'in Kurucusu Faruk Fatih Özer Cezaevindeki Odasında Ölü Bulundu 'Thodex Vurguncusu' Ölü Bulundu
1 Milyondan Fazla Kişinin Ehliyeti İptal Edildi! Süre Doldu: Kaçıran 300 Kat Fazla Ödeyecek 1 Milyondan Fazla Kişinin Ehliyeti İptal Edildi! Süre Doldu: Kaçıran 300 Kat Fazla Ödeyecek