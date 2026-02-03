Denizde Kadın Cesedi Bulunmuştu... Kimliği Belirlendi

Yalova’da feribot iskelesi açıklarında su yüzeyinde bulunan kadın cesedinin kimliği tespit edildi.

Son Güncelleme:
Denizde Kadın Cesedi Bulunmuştu... Kimliği Belirlendi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde bulunan İDO Feribot İskelesi açıklarında deniz yüzeyinde cesedi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

ÖLÜM NEDENİ HENÜZ ÖĞRENİLEMEDİ

Denizden çıkarılan ve üzerinden kimlik çıkmayan kadının cansız bedeni, otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Yapılan araştırmada cesedin Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde çalışan Yeliz Ay’a (40) ait olduğu tespit edildi. Ay’ın kesin ölüm sebebinin araştırıldığı bildirildi.

Alanya'da Denizde Erkek Cesedi BulunduAlanya'da Denizde Erkek Cesedi BulunduGüncel

Akdeniz'de İnsani Dram: Kasırganın Vurduğu En Az 380 Göçmen Ölmüş OlabilirAkdeniz'de İnsani Dram: Kasırganın Vurduğu En Az 380 Göçmen Ölmüş OlabilirDünya

Balıkçılar Fark Etti, Ekipler Alarma Geçti... Dalgıç Kıyafetli Ceset BulunduBalıkçılar Fark Etti, Ekipler Alarma Geçti... Dalgıç Kıyafetli Ceset BulunduGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Ceset Yalova
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Kuş Yuvasına Zarar Veren 4 Çocuğa Ev Hapsi Kuş Yuvasına Zarar Veren 4 Çocuğa Ev Hapsi
DMM 'Afrin' İddiasını Yalanladı, Zamanlamaya Dikkat Çekti DMM 'Afrin' İddiasını Yalanladı, Zamanlamaya Dikkat Çekti
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Didim’deki Çifte İnfazın Gizemi Çözüldü Didim’deki Çifte İnfazın Gizemi Çözüldü
Bahçeli'den Çok Çarpıcı 'Öcalan' ve 'Demirtaş' Mesajı Çok Çarpıcı 'Öcalan' ve 'Demirtaş' Mesajı
TÜİK Ocak Ayı Enflasyon Rakamlarını Açıkladı Yılın İlk Enflasyonu Açıklandı
Ev Sahibi ve Kiracıların Beklediği Rakam Açıklandı: Şubat Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu Şubat Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
Temmuz 2026 Zammı İçin İlk İpucu Geldi! Memur ve Emekliler Hesap Yapmaya Başladı: Zam Tablosu Şekilleniyor Temmuz 2026 Zammı İçin İlk İpucu Geldi! Memur ve Emekliler Hesap Yapmaya Başladı