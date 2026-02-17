Suya Dev Zam: 3 Büyükşehirde Tarifeler Yükseldi! Kesintiler Artırdı Fiyatlar Uçtu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul, Ankara ve İzmir’de suya peş peşe gelen fiyat artışları hane bütçelerinde yeni bir baskı yarattı. Belediyelerin şebeke suyu tarifelerinde yapılan güncellemeler ile ambalajlı ve damacana su fiyatlarındaki yükselişin aynı döneme denk gelmesi, özellikle kesintilerin yaşandığı bölgelerde maliyet tartışmalarını artırdı. Su kesintileri nedeniyle alternatif kaynaklara yönelen tüketici, bu kez damacana ve pet su etiketlerindeki artışla karşılaştı.

Son dönemde farklı semtlerde görülen planlı ve arıza kaynaklı kesintiler, günlük tüketimde ambalajlı suya talebi hızlandırdı. Ramazan öncesinde mutfak harcamalarının arttığı bir dönemde yaşanan bu tablo, temel ihtiyaç kalemlerinden biri olan suyun giderlerdeki payını daha görünür hale getirdi.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE TARİFELER GÜNCELLENDİ

Yılın ilk aylarıyla birlikte üç büyükşehirde de konut abonelerini ilgilendiren su tarifelerinde artışa gidildi. İstanbul’da 30 metreküpe kadar olan tüketim diliminde birim fiyatın önceki döneme göre yükseldiği, Ankara’da benzer tüketim aralığında fiyatın yukarı yönlü güncellendiği görüldü. İzmir’de ise yeni tarifenin önceki seviyelere kıyasla daha belirgin bir artış içerdiği dikkat çekti.

DAMACANA FİYATLARI ŞEBEKEYİ SOLLADI

Kesintiler ve fiyat artışlarının etkisiyle damacana suya yönelim artarken, bu alandaki zamlar da hız kazandı. İstanbul’da farklı markalarda 19 litrelik iadeli damacana fiyatlarının yükseldiği, iadesiz seçeneklerde ise artış oranlarının daha da belirginleştiği gözlendi. Ankara ve İzmir’de de benzer bir tablo ortaya çıktı; yılsonunda belirli bir bantta seyreden fiyatların yeni dönemde daha üst seviyelere taşındığı görüldü. Depozito bedelleri de ilk alım maliyetini artıran unsurlar arasında yer aldı.

5 LİTRELİK PET SULARDA SERT ARTIŞ

Damacana tercih etmeyen ya da kısa vadeli çözüm arayan tüketicinin yöneldiği 5 litrelik pet sularda da fiyat artışları dikkat çekti. Üç büyükşehirde farklı markalara ait ürünlerin etiketlerinde önceki aylara kıyasla ciddi yükselişler kaydedildi. Böylece küçük ambalajlı sular, maliyet açısından damacana ile arasındaki farkı önemli ölçüde kapattı.

TALEP ARTIŞI ETİKETLERE YANSIDI

Uzmanlar, kesintiler nedeniyle ambalajlı suya yönelen talebin fiyatlar üzerinde doğrudan etkili olduğuna işaret ediyor. Şebeke suyuna erişimde yaşanan sorunlar ve mevsimsel tüketim artışı beklentisi, piyasada yukarı yönlü hareketi destekleyen başlıca faktörler arasında gösteriliyor. Ramazan ayıyla birlikte su tüketiminin artacağı öngörülürken, zamların hane harcamalarına etkisinin daha da hissedilmesi bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi