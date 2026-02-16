Bir Sigara Grubuna Zam... En Düşüğü 100 Lira Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI sigara grubuna ait ürünlere zam geldiği öğrenildi. X hesabından "Sigara ya ilk zam geldi hayırlı olsun" ifadelerini kullanan Dündar, yeni fiyat listesini de paylaştı.

Yarından itibaren geçerli olacak listeye göre, gruba ait en düşük sigara fiyatı 100 TL, en yüksek fiyatsa 115 TL olarak belirlendi.

Kaynak: Haber Merkezi