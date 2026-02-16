Bir Sigara Grubuna Zam... En Düşüğü 100 Lira Oldu

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği, JTI sigara grubuna zam geldiğini duyurdu. Böylece grubun en düşük sigara fiyatı 100 lira oldu.

Son Güncelleme:
Bir Sigara Grubuna Zam... En Düşüğü 100 Lira Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI sigara grubuna ait ürünlere zam geldiği öğrenildi. X hesabından "Sigara ya ilk zam geldi hayırlı olsun" ifadelerini kullanan Dündar, yeni fiyat listesini de paylaştı.

Yarından itibaren geçerli olacak listeye göre, gruba ait en düşük sigara fiyatı 100 TL, en yüksek fiyatsa 115 TL olarak belirlendi.

Meclis'e Sunuldu: Memur Emeklileri İçin Seyyanen Zam TeklifiMeclis'e Sunuldu: Memur Emeklileri İçin Seyyanen Zam TeklifiEkonomi

İBB’nin İftar Menü Fiyatlarına Zam: İşte Yeni Ücretler…İBB’nin İftar Menü Fiyatlarına Zam: İşte Yeni Ücretler…Ekonomi

İBB'den Toplu Ulaşıma Yüzde 20 Zam TalebiİBB'den Toplu Ulaşıma Yüzde 20 Zam TalebiEkonomi

​​​​​​​

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Zam Sigara
Son Güncelleme:
1 ve 5 Kuruş Madeni Para Kaldırıldı mı? DMM'den Açıklama Geldi 1 ve 5 Kuruş Madeni Para Kaldırıldı mı? DMM'den Açıklama Geldi
Milyonlar Bekliyor... Emeklilerin Bayram İkramiyesi İçin Kanun Teklifi Milyonlar Bekliyor... Emeklilerin Bayram İkramiyesi İçin Kanun Teklifi
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
İftar Sofralarının Vazgeçilmezi Lüks Oldu: Hurma Fiyatları Cep Yakıyor, Kilosu Etle Yarışıyor İftar Sofralarının Vazgeçilmezi Lüks Oldu: Hurma Fiyatları Cep Yakıyor, Kilosu Etle Yarışıyor
Evi, Yazlığı, İş Yeri Olan Herkesi İlgilendiriyor: 13 Gün Sonra Başlıyor! Kaçıran Zamlı Ödeyecek Evi, Yazlığı, İş Yeri Olan Herkesi İlgilendiriyor: 13 Gün Sonra Başlıyor! Kaçıran Zamlı Ödeyecek
ÇOK OKUNANLAR
Uzman İsimden Hayati Uyarı: Marketten Bunları Alırken İki Kez Düşünün, İşte En Riskli Ürünler Marketten Bunları Alırken İki Kez Düşünün, İşte En Riskli Ürünler
İki Şehri Birbirine Bağlıyordu: Karayolu Sular Altında Kaldı İki Şehri Birbirine Bağlıyordu: Karayolu Sular Altında Kaldı
Evi, Yazlığı, İş Yeri Olan Herkesi İlgilendiriyor: 13 Gün Sonra Başlıyor! Kaçıran Zamlı Ödeyecek Evi, Yazlığı, İş Yeri Olan Herkesi İlgilendiriyor: 13 Gün Sonra Başlıyor! Kaçıran Zamlı Ödeyecek
Mahkemeden CHP Kurultayı Davasında Yeni Talep Mahkemeden CHP Kurultayı Davasında Yeni Talep
Altın Yeniden Yükselişte: Veriler Geldi, Yön Değişti Altın Yeniden Yükselişte: Veriler Geldi, Yön Değişti