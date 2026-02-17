Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Futbol Kulüplerine Operasyon: Diyarbekirspor’a El Konuldu

İstanbul'da yasa dışı bahisle ilgili yapılan çalışmalarda Tuzlaspor Kulübü eski başkanı ve yöneticilerinin yasa dışı bahis sitesi sahibi olduğu tespit edildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alınırken yasa dışı bahis oynadıkları tespit edilen Diyarbekirspor kulübüne el konuldu.

İstanbul emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve MASAK tarafından hazırlanan rapora istinaden 'Yasa dışı bahis' suçuna yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde 2024 yılında isim değiştirerek Beykoz 1908 Spor Kulübü olan Tuzlaspor Kulübü’nün eski başkanı ile yöneticilerinin yasa dışı bir bahis sitesinin sahibi oldukları, bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerini bazı spor kulüpleri üzerinden akladıkları belirlendi. Yasa dışı bahis organizasyonu kapsamında elde edilen gelirlerin, söz konusu spor kulübünün muhasebecisi ve bazı çalışanlarının banka hesapları aracılığıyla kulüp hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Yine çalışmalar kapsamında Diyarbekirspor Kulübü’nün de yasadışı bahis oynatılmasına olanak sağladığı saptandı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu sabah İstanbul merkez olmak üzere Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 3 şirkete, Diyarbekirspor Kulübü'ne , 6 araca, 3 motosiklete, 7 daireye, 6 arsaya ve iş yerine el konuldu. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: DHA

