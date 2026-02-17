Trafik Lambalarına 4. Renk Geliyor: Kırmızı, Sarı, Yeşil ve…
Neredeyse bir asırdır kullanılan trafik ışıkları düzeninde dikkat çekici bir yenilik gündemde. Küresel ölçekte uygulanması tartışılan değişiklikle, mevcut sisteme dördüncü bir renk eklenmesi planlanıyor. Bu yeni rengin beyaz ışık olacağı öngörülüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Trafik sistemlerinde köklü bir değişimin işaretleri görülmeye başlandı. Uzun yıllardır dünyanın dört bir yanında standart olarak kullanılan kırmızı, sarı ve yeşil trafik lambalarına şimdi dördüncü bir renk ekleniyor: beyaz.
ABD’de pilot bölgelerde test edilen bu yeni uygulama, özellikle otonom araç teknolojilerinin yükselişiyle birlikte ulaşım altyapısının nasıl evrileceği merak ediliyor.
TRAFİK LAMBALARINDA EZBER BOZAN YENİLİK
Şehirlerde artan araç yoğunluğu, büyüyen trafik sorunu ve sürücüsüz araçların giderek daha görünür hale gelmesi, geleneksel trafik yönetimi anlayışını zorlamaya başladı. Bu değişim rüzgarının en dikkat çekici yansımalarından biri ise trafik lambalarında ortaya çıkıyor.
Geliştirilen yeni sistemde, klasik üçlü yapıya beyaz ışık da dahil edilerek kavşaklardaki işleyişin daha akıllı hale getirilmesi amaçlanıyor.
BEYAZ IŞIK NEYİ DEĞİŞTİRECEK?
Yeni eklenen beyaz ışık, doğrudan insan sürücüler için tasarlanmış bir sinyal değil. Sistemin merkezinde otonom araçlar yer alıyor. Beyaz ışık yandığında, sürücüsüz araçlar bu sinyali özel
bir komut olarak algılıyor ve kavşak geçişlerini birbirleriyle koordineli şekilde gerçekleştiriyor. Araçlar arası iletişimin devreye girmesiyle birlikte, trafik akışında daha düzenli ve senkronize bir hareket hedefleniyor.
SÜRÜCÜLER İÇİN KURALLAR AYNI KALIYOR
Direksiyon başındaki sürücüler açısından mevcut trafik kurallarında bir değişiklik öngörülmüyor. Beyaz ışık, insan sürücüler için yeni bir zorunluluk ya da farklı bir davranış biçimi anlamına gelmiyor.
Sürücüler, her zamanki gibi kırmızı, sarı ve yeşil ışıkların belirlediği kurallara uymaya devam ediyor. Beyaz ışık daha çok otonom araçların hareketlerini düzenleyen tamamlayıcı bir unsur olarak konumlanıyor.
TRAFİK AKIŞINDA UMUT VEREN SONUÇLAR
ABD’de sürdürülen testlerden elde edilen ilk veriler, sistemin potansiyeline işaret ediyor. Kavşaklardaki bekleme sürelerinin azalması, trafik akışının hızlanması ve dur-kalk kaynaklı yoğunluğun hafiflemesi gibi olumlu etkiler üzerinde duruluyor.
Uzmanlar, bu tür akıllı sinyal sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte hem zaman hem de enerji tasarrufu sağlanabileceğini vurguluyor.