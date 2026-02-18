Online Tanışma Kabusla Sonuçlandı: Evdeki Cesedin Sırrı Çözüldü

Konyaaltı’nda evinde bıçaklanarak öldürülen 26 yaşındaki gencin, saldırganla internet üzerinden tanıştığı ortaya çıktı. Kısa sürede yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 846. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın 3. katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlhan Çobanoğlu'ndan (26) uzun süre haber alamayan ve kapıyı açtıramayan arkadaşları şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla daireye giren ekipler, Çobanoğlu'nu kanlar içerisinde yerde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, vücudunun farklı yerlerinden ve yüzünden bıçaklanan gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kaçış istikametini belirledi. Yapılan takip sonucunda cinayet şüphelisi Y.E.Ç. (21), olaydan yaklaşık 2 saat sonra Aksu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

İlhan Çobanoğlu ile şüpheli Y.E.Ç'nin internet üzerinden tanıştıkları ve evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Cinayet
