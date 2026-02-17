Rams Park'ta Tarihi Gece: Galatasaray, İtalyan Devini Dağıttı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk randevusunda İstanbul’da kozlarını paylaştı. RAMS Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı geride kapattı.

Aslan, ikinci yarıda fırtına gibi esti ve sahadan 5-2’lik tarihi bir galibiyetle ayrıldı. Galatasaray’ın gollerini Gabriel Sara, Noa Lang (2), Davinson Sanchez ve Sacha Boey kaydederken, Juventus’un golleri Koopmeiners’ten geldi.

Dev eşleşmenin rövanşı 25 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00’te Allianz Stadyumu’nda oynanacak.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

15' Galatasaray, Gabriel Sara'nın golüyle öne geçti.

15' Galatasaray, Gabriel Sara'nın golüyle öne geçti. GOOLLL!! Gabriel Sara! Raket gibi vurdu topa! Temsilcimiz Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi!!

17' Juventus, gole erken yanıt verdi. Koopmeiners ile skoru eşitledi: 1-1.

17' Juventus, gole erken yanıt verdi. Koopmeiners ile skoru eşitledi: 1-1. Juventus, Koopmeiners'in attığı golle skoru eşitledi.

Koopmeiners, 32. dakikada bulduğu goller takımını 2-1 öne geçirdi.

ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA DENGE DEĞİŞTİ

Galatasaray, 49. dakikada Noa Lang ve 60. dakikada Sanchez'in golüyle öne geçti: 3-2.

Noa Lang 75. dakikada kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü attı: 4-2.

Noa Lang 75. dakikada kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü attı: 4-2. GOOOLLL! Osimhen'den şahane baskı Noa Lang'tan soğukkanlı bitiriş!! Temsilcimiz Galatasaray farkı açıyor!! 4-2!

68. dakikada Barış Alper Yılmaz'a faul yapan Cabal ikinci sarı kart gördü ve oyun dışı kaldı. Juventus 10 kişi.

Sacha Boey, 86. dakikada Galatasaray'ı 5-2 öne geçiren gole imza attı.

TARİHİ MAÇ!! TARİHİ SKOR!



Sacha Boey, 86. dakikada Galatasaray'ı 5-2 öne geçiren gole imza attı. GOOOLLL! Sacha Boey oyuna girdi golünü attı!! Juventus dağıldı! 5-2!!

