Galatasaray'dan Gol Yağmuru... Icardi Hat-trick Yaptı

Küme hattındaki Eyüpspor’a karşı oynayan Galatasaray, rakibinin 10 kişi kalmasını iyi değerlendirdi. Sarı-kırmızılılar, Icardi’nin hat-trickiyle sahadan 5-1’lik net bir galibiyetle çıktı.

Son Güncelleme:
Galatasaray'dan Gol Yağmuru... Icardi Hat-trick Yaptı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında sahasında küme hattındaki Eyüpspor’u 5-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Maça erken baskıyla başlayan sarı kırmızılılar, rakibinin ilk yarıda 10 kişi kalmasının ardından oyunun kontrolünü tamamen eline aldı.

ICARDİ SAHNE ALDI

Karşılaşmanın yıldızı Mauro Icardi oldu. Arjantinli golcü üç golle hat-trick yaparken, Galatasaray’ın diğer golleri Yunus Akgün ve Eyüpsporlu Onguene’nin kendi kalesine attığı golle geldi. Konuk ekibin tek sayısını Metehan kaydetti.

Galatasaray, rahat bir galibiyetle puanını 55’e yükseltti. Eyüpspor ise 18 puanda kalarak düşme hattından kurtulamadı.

Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
İşte Galatasaray-Eyüpspor Maçının İlk 11'leri İşte Galatasaray-Eyüpspor Maçının İlk 11'leri
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Kulüpler Birliği'nin 'Ortak Yayın Geliri’ Teklifine 3 Kulüpten Ret 'Ortak Yayın Geliri’ Teklifine 3 Kulüpten Ret
ÇOK OKUNANLAR
Boğaziçi'nde Karanfillerle Karşılandı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Belki Linçleneceğiz' Diyen Öğrenciye Dikkat Çeken Cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Belki Linçleneceğiz' Diyen Öğrenciye Dikkat Çeken Cevap
Dünyanın En Zeki Şehirleri Belli Oldu! Türkiye'den Sadece 3 İl Listeye Girebildi Dünyanın En Zeki Şehirleri Belli Oldu! Türkiye'den Sadece 3 İl Listeye Girebildi
Ne Gül Ne de Papatya: İşte Sevgililer Günü'nün Yeni Gözdesi Ne Gül Ne de Papatya: İşte Sevgililer Günü'nün Yeni Gözdesi
Onlyfans Operasyonunda Gözaltı Kararı Verilen İsimler Belli Oldu: Cansu Bade Taş, Ceyda Ersoy, Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın... Onlyfans Operasyonunda Gözaltı Kararı Verilen İsimler Belli Oldu
Memurlara Çifte İkramiye Hamlesi: Yasa Teklifi Meclis’e Sunuldu Memurlara Çifte İkramiye Hamlesi: Yasa Teklifi Meclis’e Sunuldu