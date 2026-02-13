Galatasaray'dan Gol Yağmuru... Icardi Hat-trick Yaptı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında sahasında küme hattındaki Eyüpspor’u 5-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Maça erken baskıyla başlayan sarı kırmızılılar, rakibinin ilk yarıda 10 kişi kalmasının ardından oyunun kontrolünü tamamen eline aldı.

ICARDİ SAHNE ALDI

Karşılaşmanın yıldızı Mauro Icardi oldu. Arjantinli golcü üç golle hat-trick yaparken, Galatasaray’ın diğer golleri Yunus Akgün ve Eyüpsporlu Onguene’nin kendi kalesine attığı golle geldi. Konuk ekibin tek sayısını Metehan kaydetti.

Galatasaray, rahat bir galibiyetle puanını 55’e yükseltti. Eyüpspor ise 18 puanda kalarak düşme hattından kurtulamadı.