İşte Galatasaray-Juventus Maçının 11'leri

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u konuk ediyor. Kritik karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, Juventus'u ağırlıyor. Dev mücadelenin ilk 11'leri açıklandı.

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sancehz, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Torreira, Lang, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.

Juventus: Di Gregorio, Bremer, Kalulu, Kelly, Cambiaso, Koopmeiners, Locatelli, Conceiçao, Kenan Yıldız, Thuram, McKennie.

