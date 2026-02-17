AŞTİ’de Skandal Olay! 15 Kilo Kaçak Altın Bulup 1 Kilosunu Rüşvet Aldılar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi’nde (AŞTİ) geçen yıl 19 Ekim’de yapılan kontrollerde, Fransa vatandaşı Emir S.’nin valizinde 1’er kiloluk külçeler halinde toplam 15 kilo kaçak altın bulundu.

İddialara göre Emir S., polis noktasına alındıktan sonra 14 külçeyi sırt çantasına koyarak kaçmaya çalıştı. Polis memuru Recep Ş.’nin durumu ekiplere bildirmesi üzerine şüpheli, altınlarla birlikte yakalandı. Külçelerden birinin Recep Ş.’nin mont cebinde çıkması dikkat çekerken, güvenlik kamerası kayıtlarında özel güvenlik görevlisi Çağlar E.’nin bir külçeyi alıp kameraların görmediği alanda Recep Ş.’ye verdiği belirlendi. Soruşturma sonunda Emir S. ile Recep Ş. tutuklandı, Çağlar E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesinde, 1 kilo altın karşılığında kalan 14 kilonun kaçırılmasına göz yumulduğu ve şüphelilerin birlikte hareket ettiği belirtildi.

Recep Ş. ve Çağlar E. hakkında “rüşvet almak”, Emir S. hakkında “rüşvet vermek” suçundan 12’şer yıla kadar hapis talep edildi.

İddianame Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilirken, ele geçirilen altınlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na devredildi.

'RÜŞVET ALMIŞIZ İZLENİMİ YARATTI'

Sanık Recep Ş., savunmasında, olayın kendisine yönelik kumpas olduğunu iddia ederek, "Şahsın panik hareketleri vardı. Sürekli bilgisayarımın bulunduğu yere geliyordu. Montum askıda asılı duruyordu. Bu şahsın, montumun içine altınları koyup kaçmayı kafasına koymuş olduğunu düşünüyorum. Şüpheli şahıs, bize yönelik rüşvet almışız, izlenimi yarattı. Eğer altını ben cebime koymuş olsaydım, mesaim bittiğinde montumu alır çıkar giderdim" dedi.

‘POLİSİN ALTINLARI MASANIN ÜZERİNE ALDIĞINI GÖRDÜM’

Sanık Emir S. ise savunmasında altınlarının çalınacağı korkusuyla hareket ettiğini iddia ederek, "Polis memuru ile güvenlik görevlisi kendi aralarında konuştu. Altınlarımı alacaklarından şüphelendiğim için altınların fotoğrafını çektim. Türkçe bilen bir arkadaşıma ses kaydı yolladım. Arkadaşım bana, altınları çalmak için kendi aralarında konuştuklarını söyledi. Bunun üzerine altınları sırt çantama yerleştirdim ve odadan hızlıca çıktım. Polis noktasında yakalandığım sırada, 15 kilogram külçe altından 1 kilogramının dışarıda bulunan Recep isimli polis memurunun telefonla konuştuktan sonra masanın üzerine aldığını gördüm. Ben kimseye rüşvet vermedim. Kaçakçılık suçunu da kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

‘ALTINI ALIP ALMADIĞINI GÖRMEDİM’

Sanık Çağlar E. de olay anına ilişkin, "Recep isimli polis memuru altınlardan birini incelemek için istedi. Ben de kendisine verdim. Üzerindeki seri numarasına ve hangi ülkeden geldiğine baktı. Karşı tarafla konuşması sırasında rüşvet ya da tehdit içerikli herhangi bir konuşmaya şahit olmadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Recep'in üzerinden altının nasıl çıktığını bilmiyorum. Altını alıp almadığını da görmedim" iddialarında bulundu.

