Züber'in Sahipleri Gözaltına Alındı

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, Züber markasının ortakları Murathan Kurt ile Nailcan Kurt’un da yer alması dikkat çekti.

Son Güncelleme:
Züber'in Sahipleri Gözaltına Alındı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'Kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'Fuhşa teşvik ve aracılık etme' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak' suçları kapsamında 25 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

SANAT VE İŞ DÜNYASINDAN İSİMLER VAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan isimler arasında iş insanı Hakan Tunçelli, şarkıcı Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, Kemal Doğulu ve oyuncu İsmail Hacıoğlu gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimler yer aldı. Operasyon listesinde farklı sektörlerden çok sayıda kişinin bulunması dikkat çekti.

ZÜBER’İN ORTAKLARI DA GÖZALTINDA

Soruşturmanın en çok konuşulan başlıklarından biri ise sağlıklı atıştırmalık ürünleriyle bilinen Züber markasının ortakları Murathan Kurt ile Nailcan Kurt oldu. Şirketin yönetim yapısında üst düzey görevlerde yer alan iki ismin de gözaltına alınması, iş dünyasında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Resmi kayıtlara göre Nailcan Kurt’un şirket bünyesinde yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüttüğü, Murathan Kurt’un ise yönetim kurulu üyesi olarak yer aldığı belirtiliyor.

Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga: Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu GözaltındaÜnlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga: Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu GözaltındaGüncel

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Bahçeli'den Grup Toplantısında Kritik Mesajlar 'Nesiniz, Kimsiniz? Haddinizi Bilin!'
Ramazan Sofralarının Vazgeçilmezi Hurmada Gizli Tehlike! Sakın Bu Hatayı Yapmayın Ramazan Sofralarının Vazgeçilmezi Hurmada Gizli Tehlike! Sakın Bu Hatayı Yapmayın
ÇOK OKUNANLAR
Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Futbol Kulüplerine Operasyon: Diyarbekirspor’a El Konuldu Futbol Kulüplerine Operasyon
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga: Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu Gözaltında Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga
Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya Yolcusu: Vekalet Cevdet Yılmaz'da Cumhurbaşkanlığı Vekaleti Cevdet Yılmaz'da
Züber'in Sahipleri Gözaltına Alındı Züber'in Sahipleri Gözaltına Alındı
Nüfus Haritası Yeniden Şekillendi: İşte Türkiye'nin En Fazla Göç Alan Şehirleri Nüfus Haritası Yeniden Şekillendi: İşte Türkiye'nin En Fazla Göç Alan Şehirleri