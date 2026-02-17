Osimhen'den Bomba Sözler! 'Ben Kukla Değilim'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam RAMS Park'ta oynanacak Juventus maçı öncesi İtalyan basınına konuştu. Osimhen'in Napoli döneminden bahsederken kullandığı sert ifadeler dikkat çekti

GALATASARAY'A ÖVGÜ

Napoli'den Galatasaray'a transfer olduğu süreçten sonra yaşadıkları sorulan Osimhen, "Sevdiğim bir kulüp ve şehir buldum, belki de şans eseriydi. İstanbul'a gelir gelmez burada oynamış herkesin neden takıma ve insanlara aşık olduğunu anlıyorsunuz. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım" ifadelerini kullandı.

'EN İYİ SANTRFORLAR ARASINDAYIM'

Nijeryalı forvet, İtalya'daki ve Türkiye'deki Osimhen'i kıyaslaması istenince "Karşılaştırma yapmaktan hoşlanmıyorum ama biliyorum ki en iyi santrforlar arasındayım. Bir numara değilsem iki numarayım ya da en kötü ihtimalle üç numarayım" dedi.

NAPOLİ'DEKİ KRİZ

Napoli'de yaşadığı krizle ilgili konuşan Osimhen, şu sözleri kullandı: "Taraftarlar için üzülüyorum, özellikle de yaşananlar hakkında hiç konuşmadığım için. Bazıları açıklama istemek için evime geldi. Konuştuk ve onlardan kendilerini benim yerime koymalarını istedim. Napoli'nin o videoyu TikTok'ta yayınlamasının ardından kesinlikle bir şeyler kırıldı.

Herkes penaltı kaçırabilir, herkes bunun için alay konusu olabilir. Napoli bunu sadece bana yaptı, hem de belli imalarla. Irkçı hakaretlerin kurbanı oldum ve kararımı verdim, ayrılmak istedim. Instagram hesabımdan Napoli formasıyla çekilmiş fotoğraflarımı sildim ve onlar da bu fırsatı kullanarak taraftarları bana karşı kışkırttılar ve düşünün ki kızım benim için Nijeryalıdan çok Napolili."

'BANA KÖPEK GİBİ DAVRANDILAR'

De Laurentiis'in transferiyle ilgili sözünü tutmadığını belirten Victor Osimhen, çok sert ifadeler kullandı. Yıldız golcü, "Yaz tatilinde ayrılabileceğim konusunda centilmenlik anlaşması yapmıştık ancak karşı taraf sözünü tam olarak tutmadı. Beni her yere göndermeye çalıştılar, bana köpek gibi davrandılar. Şuraya git, buraya git, şunu yap, bunu yap... Kariyerimde ilerlemek için çok çalıştım, bu tür bir muameleyi kabul edemezdim. Ben bir kukla değilim" dedi.

Kaynak: NTV Spor