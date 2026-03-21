Liverpool Maçında Yıldızlaşmıştı: Premier Lig Devleri Uğurcan'ın Peşine Düştü

Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır son haftalardaki performansıyla ilgiyi üzerine çekti. Deneyimli kaleci için Premier Lig'den 3 takımın kolları sıvadığı öğrenildi.

Galatasaray'ın sezon başında Trabzonspor'dan transfer ettiği Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde özellikle Liverpool karşısında gösterdiği etkili performansla dünya devlerinin radarına girdi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile deplasmanda oynadığı maçta 4 gol yemesine karşın 10 kurtarış yapan ve 1 de penaltı çıkaran Uğurcan Çakır'a talipleri çıktı. Türkiye Gazetesi'ne göre Tottenham, Newcastle United ve Aston Villa, tecrübeli kaleci için sarı-kırmızılıların kapısını çalmaya hazırlanıyor.

30 MİLYON EURO'YU ÖDEMEYE HAZIRLAR

Haberde söz konusu ekibin, Uğurcan Çakır için 30 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi. Teknik ekibin performansından son derece memnun olduğu deneyimli file bekçisi için nasıl bir karar verileceğini ise sezon sonunda gelecek tekliflerin miktarı belirleyecek.

Galatasaraylı Noa Lang Ameliyat Oldu: Operasyon Sonrası İlk Açıklama GeldiGalatasaraylı Noa Lang Ameliyat Oldu: Operasyon Sonrası İlk Açıklama GeldiSpor

Galatasaray'dan Noa Lang İçin UEFA'ya Tazminat DavasıGalatasaray'dan Noa Lang İçin UEFA'ya Tazminat DavasıSpor

Galatasaray Devler Ligi'ne Veda Etti: Liverpool Çeyrek FinaldeGalatasaray Devler Ligi'ne Veda Etti: Liverpool Çeyrek FinaldeSpor

Alperen Şengün Double-Double Yaptı, NBA'de Rockets Kazandı Alperen Şengün'den Double-Double
Altın Geldi... Tuğçe Beder Zirvede Altın Geldi... Tuğçe Beder Zirvede
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
ABD, İsrail ve İran Savaşında 22'nci Gün | İran'dan İsrail'e Misilleme! Nükleer Tesis Vuruldu İran'dan İsrail'e Misilleme! Nükleer Tesis Vuruldu
Dudak Uçuklatan Rakamlar! Bu İlçede Aidatlar 180 Bin Lira, Evler 45 Milyon Euro Dudak Uçuklatan Rakamlar! Bu İlçede Aidatlar 180 Bin Lira, Evler 45 Milyon Euro
Rojin Kabaiş'in Ölümünde Sır Perdesi Aralanacak: Cep Telefonu İçin Kritik Gelişme Rojin Kabaiş'in Ölümünde Sır Perdesi Aralanacak: Cep Telefonu İçin Kritik Gelişme
Altın Sert Çakıldı: 43 Yıl Sonra Bir İlk! Güvenli Liman Sarsıldı Altın Sert Çakıldı: 43 Yıl Sonra Bir İlk! Güvenli Liman Sarsıldı
Ordu Kıyılarında Büyük Alarm! Vatandaşlar Fark Etti, İmha Edilecek Ordu Kıyılarında Büyük Alarm!