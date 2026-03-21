Liverpool Maçında Yıldızlaşmıştı: Premier Lig Devleri Uğurcan'ın Peşine Düştü

Galatasaray'ın sezon başında Trabzonspor'dan transfer ettiği Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde özellikle Liverpool karşısında gösterdiği etkili performansla dünya devlerinin radarına girdi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile deplasmanda oynadığı maçta 4 gol yemesine karşın 10 kurtarış yapan ve 1 de penaltı çıkaran Uğurcan Çakır'a talipleri çıktı. Türkiye Gazetesi'ne göre Tottenham, Newcastle United ve Aston Villa, tecrübeli kaleci için sarı-kırmızılıların kapısını çalmaya hazırlanıyor.

30 MİLYON EURO'YU ÖDEMEYE HAZIRLAR

Haberde söz konusu ekibin, Uğurcan Çakır için 30 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi. Teknik ekibin performansından son derece memnun olduğu deneyimli file bekçisi için nasıl bir karar verileceğini ise sezon sonunda gelecek tekliflerin miktarı belirleyecek.

Kaynak: Haber Merkezi