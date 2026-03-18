Galatasaray Devler Ligi'ne Veda Etti: Liverpool Çeyrek Finalde

Anfield’da rövanş maçına çıkan Galatasaray 4-0 yenilerek Devler Ligi'ne veda etti.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, İngiliz devi Liverpool’a konuk oldu. Anfield Road’da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1’lik skorla kazandı ve çeyrek finale yükseldi. Sarı-kırmızılılar turnuvaya veda etti.

Galatasaray Devler Ligi'ne Veda Etti: Liverpool Çeyrek Finalde - Resim : 1

UĞURCAN KALESİNDE DEVLEŞTİ

Maçın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçti ancak Liverpool, dakikalar 25’i gösterdiğinde Szoboszlai’nin ceza sahası dışından sert vuruşuyla öne geçti. Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır, ilk yarıda Ekitike, Salah ve Wirtz’in pozisyonlarında harika kurtarışlar yapsa da İngiliz ekibi farkı artırmayı başardı. İlk yarı 1-0 Liverpool üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda Liverpool oyun kontrolünü tamamen eline aldı. 51. dakikada Ekitike, 54. dakikada Gravenberch ve 62. dakikada Salah’ın golleriyle skor 4-0’a geldi. Bu sonuçla Liverpool, çeyrek finalde PSG’nin rakibi oldu.

GALATASARAY'A SAKATLIK ŞOKU

Bu arada maç boyunca Galatasaray’da üst üste şoklar yaşandı. İlk yarıda Victor Osimhen, ikinci yarıda da Noa Lang sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve sahayı terk etti.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray Liverpool
Son Güncelleme:
