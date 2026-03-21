Dudak Uçuklatan Rakamlar! Bu İlçede Aidatlar 180 Bin Lira, Evler 45 Milyon Euro

Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da sitelerdeki aidat fiyatları dudak uçuklatıyor. Güney bölgelerinde aidat fiyatları 6 bin liradan başlarken, Gündoğan, Yalıkavak, Gölköy ve Türkbükü gibi kuzey bölgelerine gidildikçe bu rakam 180 bin liraya kadar çıkıyor. 180 bin lira aidat ödenen evlerin fiyatları ise 5 milyon euro ile 45 milyon euro arasında değişiyor.

Dudak Uçuklatan Rakamlar! Bu İlçede Aidatlar 180 Bin Lira, Evler 45 Milyon Euro
Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da aidat fiyatları; bölgeye, konseptine ve içeriğine göre farklılık gösteriyor.

Yarımadanın güney bölgelerinde aidat fiyatları 6 bin liradan başlarken, Gündoğan, Yalıkavak, Gölköy ve Türkbükü gibi kuzey bölgelerine gidildikçe bu rakam 180 bin liraya kadar çıkıyor.

Lüks sitelerde sahil erişimi, özel hizmetler ve yüzme havuzu gibi detaylar öne çıkarken, Konacık, Ortakent ve Gümbet gibi bölgelerde genellikle özel güvenlik, havuz bakımı ve bahçıvanlık gibi hizmetler veriliyor.

180 BİN LİRA AİDATI OLAN SİTE İÇERİSİNDEKİ EV 45 MİLYON EURO

Aidat fiyatlarının konsept ve konumuna göre farklılık gösterdiğini söyleyen Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Bodrum Temsilcisi Sevil Ece Gümüş Kapar, "Bodrum'da aidat fiyatları sitenin özellikleri ve vermiş olduğu hizmete göre değişiyor. Şu anda aidat fiyatları 6 bin lira ile 180 bin lira arasında değişiyor" diyerek şunları kaydetti:

"180 bin lira aidatı olan siteler, genelde özel sahili olan üst segment projelerimiz. Sitede güvenlik ve evinize sağlanan hizmetler başta olmak üzere özel hizmetler, site içerisinde oluşan giderler bu rakamların yüksek olmasına sebep oluyor. Bodrum'u kuzey ve güney olarak ayırabiliriz. Güney bölgelerde sitelerin aidat fiyatları, sunulan özelliklere göre daha uygun; kuzey bölgelerde ise üst segment projeler daha fazla olduğu için aidat fiyatları daha yüksek. 6 bin lira aidatı olan evlerin fiyatları genelde 15-20 milyon bandında diyebiliriz. 180 bin lira aidat ödenen evlerin fiyatları ise 5 milyon euro ile 45 milyon euro arasında değişiyor."

Kaynak: DHA

