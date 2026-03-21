Alperen Şengün Double-Double Yaptı, NBA'de Rockets Kazandı

NBA'de Houston Rockets, Atlanta Hawks’ı 117-95 mağlup etti. Alperen Şengün, double-double’a yaklaşan performansıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta sahasında Atlanta Hawks'ı 117-95 yendi.

Toyota Center'da oynanan karşılaşmada, Alperen Şengün, 15 sayı, 10 asist ve 9 ribauntla takımını sezonun 42. galibiyetine taşıdı. Kevin Durant 25, Jabari Smith 23, Reed Sheppard ve Amen Thompson 14'er sayı kaydederek Hawks'ın 11 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Hawks, sezonun 32. mağlubiyetini alırken Nickeil Alexander-Walker 21 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. CJ McCollum 17 ve Zaccharie Risacher ise 16 sayıyla maçı tamamladı.

Kaynak: AA

