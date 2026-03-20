Süper Lig'de Erteleme Maçlarının Tarihleri Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 27. hafta erteleme maçlarının tarihlerini açıkladı.

Galatasaray ve Samsunspor'un oynaması planlanan maçlar, Avrupa maçlarından dolayı ertelenmişti.
Sarı-kırmızılıların Göztepe'ye konuk olacağı mücadele 8 Nisan Çarşamba günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.

Samsunspor'un Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacağı maç ise 9 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de yapılacak.

