Süper Lig'de Erteleme Maçlarının Tarihleri Açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 27. hafta erteleme maçlarının tarihlerini açıkladı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Galatasaray ve Samsunspor'un oynaması planlanan maçlar, Avrupa maçlarından dolayı ertelenmişti.
Sarı-kırmızılıların Göztepe'ye konuk olacağı mücadele 8 Nisan Çarşamba günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.
Samsunspor'un Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacağı maç ise 9 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de yapılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: