Antalya'da Yangın Faciası: Anne ve 5 Çocuğu Hayatını Kaybetti

Antalya''da konteynerde çıkan yangında Suriyeli aileden 5 çocuk ve hamile kadın hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 4 kişi ise hastanede tedaviye alındı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kepez'e bağlı Gaziler Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında Suriyeli ailenin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale edip, söndüren ekiplerin konteynerde yaptığı aramada Suriyeli 7 aylık hamile Leyle Elali (27), Muna Ahmed (9), Fatma Ahmed (8), Hayat Ahmed (7), Iman Ahmed (5) ile Mahmud Ahmed'in (4) cansız bedenlerine ulaşıldı.

Antalya'da Yangın Faciası: Anne ve 5 Çocuğu Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Dumandan etkilenen Suriyeli Şevvah Ahmed (29), Mahmud Ahmed (53), Ahmed Ahmed (2) ile Türk vatandaşı işletme sahibi Rahman Genç (51) ise hastaneye sevk edilip tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Antalya
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
