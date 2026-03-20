ABD, İsrail ve İran Savaşında 21'nci Gün: İsrail'den Kara Operasyon Sinyali 'Havadan Devrim Yapamazsınız, Karada da Unsur Olmalı'

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta nükleer müzakereler devam ederken İran'ı vurmasıyla başlayan savaş, şiddetlenerek devam ediyor. Savaş 21'nci gününe girerken, ABD ve İsrail’in, İran’ın üst düzey siyasi ve askeri isimlerini doğrudan hedef alan saldırılarıyla gerilim yeni bir boyuta taşındı. İran da buna yanıt olarak hem İsrail'i hem de ABD'nin bölgedeki üslerini hedef aldı.

Son hava saldırılarında İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani ve İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü.

Savaşın 20'inci gününde bir ilk daha yaşandı. Vurulmaz olarak görülen ABD F-35 savaş uçağı İran tarafından vuruldu. ABD kaynakları uçağın acil iniş yaptığını açıklamakla yetindi.

Bir diğer kritik çıkış ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan geldi. Netanyahu kameraların karşısına geçerek yaptığı açıklamada kara operasyonu sinyalini verdi. Netanyahu, "Havadan devrim yapamazsınız, bu doğru. Karada da bir unsur olması gerekir. Kara için birçok ihtimal var, bunları paylaşmama özgürlüğünü kullanıyorum." ifadelerini kullandı.

İşte bölgeden sıcak gelişmeler...

01.28 İSRAİL'DE SİREN SESLERİ

İran'ın İsrail'e yönelik saldırı başlattığını duyurmasının ardından üç dalga halinde gelen füzeler nedeniyle İsrail'in güneyinde sirenler çaldı.

00.50 BAHREYN: 139 FÜZE ENGELLENDİ

Bahreyn, İran'dan atılan toplam 139 füze ile 238 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA