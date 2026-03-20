A Milli Takım'ın Aday Kadrosu Açıklandı

A Millî Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu karşılaşmalarında mücadele edecek aday kadrosu açıklandı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen kadroda 30 futbolcu bulunuyor.

Ay-Yıldızlılar, 26 Mart Perşembe günü İstanbul'da oynanacak play-off yarı finalinde Romanya'yı Beşiktaş Park'ta ağırlayacak. A Millî Takımımız, rakibini elemesi halinde, Slovakya ile Kosova arasında oynanacak diğer yarı final eşleşmesinin galibi ile 31 Mart Salı günü deplasmanda final maçında karşılaşacak.

