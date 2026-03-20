Türkiye'ye Atılan Füzeleri İran mı Ateşledi? Hamaney'den Flaş Açıklama

İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney, Türkiye ve Umman’a yönelik saldırıların İran tarafından düzenlenmediğini söyledi. Hamaney, "Bu, Siyonist düşmanın İslam Cumhuriyeti ile komşuları arasında bölünme yaratmak için kullandığı sahte bayrak taktiğidir" dedi.

İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney, Türkiye’ye atılan ve hava sahasında imha edilen füzelerle ilgili açıklama yaptı. Hamaney, paylaştığı yazılı açıklamada bu eylemlerin 'İran İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetleri veya direniş güçleri tarafından yapılmadığını' belirtti. Saldırıların, bölgesel gerilim yaratmayı amaçlayan bir 'sahte bayrak' operasyonu olduğunu ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Mart ayının ilk yarısında İran topraklarından ateşlenen ve Türkiye’ye yönelen üç balistik mühimmatın NATO unsurları tarafından havada imha edildiğini duyurmuştu. Olaylarda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmamıştı.

Kaynak: AA

