VakıfBank CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'de

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında VakıfBank, konuk ettiği İtalya'nın Numia Vero Volley ekibini 3-2 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.

2 saat 4 dakika süren mücadelede set skorları ise şu şekilde oldu:

25-22, 16-25, 25-16, 23-25, 15-12

