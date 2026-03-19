VakıfBank CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'de

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Numia Vero Volley'i 3-2 ile geçerek adını Dörtlü Final'e yazdırdı. VakıfBank deplasmandaki ilk maçtan da 3-2'lik skorla galip ayrılmıştı.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında VakıfBank, konuk ettiği İtalya'nın Numia Vero Volley ekibini 3-2 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.

2 saat 4 dakika süren mücadelede set skorları ise şu şekilde oldu:

25-22, 16-25, 25-16, 23-25, 15-12

