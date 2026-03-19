Galatasaray – Göztepe Maçı Ne Zaman Oynanacak? Eray Yazgan Açıkladı

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Liverpool maçı nedeniyle ertelenen Göztepe maçlarının tarihi için gelen soruya cevap verdi.

TRABZONSPOR MAÇI SONRASINI İŞARET ETTİ

Eray Yazgan, "TFF, elenmemiz halinde Trabzonspor maçından sonra hafta içine koyacağını belirtti. Normalde Trabzon deplasmanı sonrası İzmir istemeyiz. Kupa kurasında Besim Bey sanırım böyle söyledi” ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Yazgan, "Eğer turu atlamış olsak, 7-14 Nisan'da Avrupa oynayacağımız için, 21-22-23 Nisan'da planlanan Türkiye Kupası maçlarını tehir edip bizi ve Samsun'un lig maçlarını o tarihlerde oynatacaktı TFF. Şu anda görünen durum, önce biz Trabzonspor deplasmanına gideceğiz ve ardından Göztepe deplasmanına gideceğiz. Sonrasında da yanılmıyorsam içeride Kocaelispor'u ağırlayacağız." diye konuştu.

Kaynak: Tivibu Spor