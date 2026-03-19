Bayram Öncesi Telefonlara Yetişemiyorlar: Mezarlıklarda 'Görüntülü Arama' Dönemi

Akıllı telefonla tarama yaparak vefat eden kişinin öz geçmişi, videosu, fotoğrafları, şiir, dua gibi yazı ve görselleri ekranda izleme kolaylığı sağlayan mezar taşındaki karekod sistemini mezar taşlarında uyguladıklarını aktaran Çetin, "Karekod ile vefat eden kişinin fotoğrafları, videoları, öz geçmişi, sevdiği müzik ya da dualar tek bir noktada toplanabiliyor. Bu sayede hem hatıralar korunuyor hem de ziyaret edenler farklı bir deneyim yaşıyor" diye konuştu.