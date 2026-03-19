Orta Sınıf Pes Etti, Tek Tek Satmaya Başladı: Bir Dönem Vazgeçilmezdi, Şimdi Lüks Sayılıyor

Araç almak artık sadece satın alma bedeliyle sınırlı değil. Yıl boyunca oluşan yakıt, sigorta ve bakım giderleri araç sahiplerini zorlamaya başlarken, özellikle orta gelir grubunda dikkat çeken bir değişim yaşanıyor. Artan maliyetler nedeniyle birçok kişi aracını satmayı tercih ederken, otomobil sahipliği yerini alternatif ulaşım çözümlerine bırakıyor.

ORTA DİREK EN FAZLA ETKİLENEN KESİM

2026 yılı itibarıyla bir otomobilin yıllık gideri 100 bin TL’den başlayıp 200 bin TL’nin üzerine kadar çıkabiliyor. Bu tablo özellikle orta gelir grubunu doğrudan etkiliyor. Uzmanlara göre yüksek gelirli kesim bu maliyetleri karşılayabilirken, düşük gelir grubunun araç sahibi olması zaten zor. En büyük baskıyı ise “orta direk” hissediyor.

KALEM KALEM ARTIYOR

Bir aracın yıllık masrafları incelendiğinde ortaya ciddi bir tablo çıkıyor. Yakıt gideri 42 bin TL ile 65 bin TL arasında değişirken, MTV 5 bin ile 15 bin TL, trafik sigortası 8 bin ile 20 bin TL arasında seyrediyor. Kasko için 10 bin ile 30 bin TL, bakım için 8 bin ile 20 bin TL, otopark için ise 12 bin ile 36 bin TL ödeniyor. Bunlara köprü ve otoyol geçişleri, lastik değişimleri, temizlik giderleri ve trafik cezaları da eklendiğinde toplam maliyet birçok araç sahibi için yıllık 150 bin TL’yi geçiyor.

ARAÇ SAHİPLİĞİ YERİNİ ALTERNATİFLERE BIRAKIYOR

Artan giderler vatandaşın ulaşım tercihlerine de yansımış durumda. Özellikle büyük şehirlerde birçok kişi aracını satışa çıkarırken, ikinci araçlar hızla elden çıkarılıyor. Otomobil sahibi olmak yerine “ihtiyaç halinde kullanım” modeli öne çıkıyor. Toplu taşıma, günlük araç kiralama ve dijital ulaşım uygulamalarına olan ilgi her geçen gün artıyor.

Bunun yanı sıra paylaşımlı yolculuk uygulamalarında da yükseliş dikkat çekiyor. Kısa mesafelerde scooter ve bisiklet tercih edilirken, bazı kullanıcıların daha ekonomik olduğu için motosiklete yöneldiği görülüyor.

“ARTIK ALAN DEĞİL SATAN ÇOĞALDI”

İkinci el piyasasında da dengelerin değiştiği ifade ediliyor. Sektör temsilcileri, geçmişte araç almak için gelen müşterilerin artık araç satmak için başvurduğunu belirtiyor. Artan maliyetlerin özellikle orta gelir grubunu zorladığını vurgulayan galericiler, talebin yeni araçtan çok satış yönüne kaydığını dile getiriyor.

Son dönemde otomobilin bir ihtiyaçtan çok ciddi bir gider kalemi haline geldiği görülürken, bu durumun araç sahipliği alışkanlıklarını köklü şekilde değiştirmeye başladığı ifade ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi