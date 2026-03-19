Samsunspor Çeyrek Final İçin Sahaya Çıkıyor: İlk 11'ler Belli Oldu
UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalistler bugün belli olacak. Samsunspor, son 16 turu rövanşında deplasmanda İspanya LaLiga ekibi Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek. Samsun'da oynanan ilk maç Rayo Vallecano'nun 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlanmıştı.
Konferans Ligi'nde 2025/26 sezonunun son 16 turunda Samsunspor, çeyrek finale kalabilmek için ter dökecek.
Kırmızı-beyazlılar, evinde oynadığı ilk maçta rakibine 3-1 kaybetmişti. İlk maçın ardından Samsunspor'un çeyrek finale yükselebilmesi için 3 farklı skorla galip gelmesi gerekiyor.
KRİTİK MAÇTA İLK 11'LER BELLİ OLDU
Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarria, Palazon, Ciss, Lopez, De Frutos, Alemao, Garcia
Samsunspor: Okan, Yunus Emre, Satka, Van Drongelen, Mendes, Makoumbou, Holse, Celil, Tomasson, Ndiaye, Mouandilmadji
