ABD, İsrail ve İran Savaşında 20'nci Gün: Savaşta Bir İlk! İran ABD F-35'ini Vurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta nükleer müzakereler devam ederken İran'ı vurmasıyla başlayan savaş, şiddetlenerek devam ediyor. Savaş 20'nci gününe girerken, ABD ve İsrail’in, İran’ın üst düzey siyasi ve askeri isimlerini doğrudan hedef alan saldırılarıyla gerilim yeni bir eşiğe taşındı. İran da buna yanıt olarak hem İsrail'i hem de ABD'nin bölgedeki üslerini hedef alıyor.

Son hava saldırılarında İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani ve İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü. Ayrıca İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Saldırıların 19. gününde İsrail’in İran’ın güneyindeki gaz tesislerini hedef almasının ardından Tahran yönetimi misilleme olarak Körfez’deki enerji tesislerini vuracağını duyurdu. İran devlet medyasına göre Basra Körfezi’ne kıyısı olan ülkelerdeki enerji altyapılarına yönelik yeni füze saldırıları başlatıldı.

İşte bölgeden sıcak gelişmeler...

18.45 İRAN F-35 VURDU

CNN'de yer alan habere göre İran tarafından vurulan F-35 uçağı acil iniş yapmak zorunda kaldı.

17.32 BAE'YE İHA SALDIRISI

Birleşik Arap Emirlikleri, İran'ın füze ve İHA saldırısı sonrası hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.

17.28 İRAN'DAN SERT MESAJ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail’in İran enerji altyapısına yatığı saldırılara ilişkin X hesabından değerlendirmede bulundu.

“Dün gece İsrail’in altyapımıza yönelik saldırılarına verdiğimiz yanıt gücümüzün küçük bir parçasıydı.” ifadesini kullanan Erakçi, bu “itidalin” tek nedeninin “gerilimin azaltılması çağrılarına saygı duymak” olduğunu söyledi.

Erakçi, “Altyapılarımıza tekrar saldırı düzenlenirse, artık hiçbir kısıtlama olmayacak. Savaşın sona ermesi için, sivil yerleşim alanlarına verilen zararın giderilmesi gerekmektedir" dedi.

17.22 LÜBNAN'DA CAN KAYBI BİNİ AŞTI

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının bini aştığını duyurdu.

16.48 İRAN'A EN BÜYÜK SALDIRI BUGÜN

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a saldırıların başlamasından bu yana 7 binden fazla hedefi vurduklarını söyledi.

Saldırıların başlamasından bu yana İran'da 7 binden fazla hedefi vurduklarını ifade eden Hegseth, "Tıpkı dün olduğu gibi bugün de şimdiye kadarki en büyük, en kapsamlı saldırı yapılacak" dedi.

14.30 DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN İNTİKAM YEMİNİ

İran Devrim Muhafızları paylaştıkları yeni videoda ABD-İsrail'in olası kara saldırısına hazır olduklarını duyurarak "Bir fırtına kopacak. Uyuyan İran'ı uyandırdınız. Kara saldırısına yüzde yüz hazırız. Sizi tam da bu topraklara gömeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte İsrail'in orta ve geniş hedeflere yönelik Gerçek Vaat 4 Operasyonu'nun 64. saldırısının başlatıldığı da duyuruldu.

14.24 İSRAİL GÜVENLİK BAKANLIĞINA İHA'LI SALDIRI

İran ordusu, İsrail Güvenlik Bakanlığını insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını açıkladı. İran ordusundan saldırılara dair yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu sabahtan itibaren ve Dena destroyerinin cesur askerlerinin ve şehit İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in masum kanının intikam operasyonları kapsamında, ordu insansız hava araçlarıyla Siyonist düşmanın İç Güvenlik Bakanlığına saldırılar düzenlendi."

14.00 İRAN'DAN SERT MESAJ

İran Silahlı Kuvvetleri, ülkedeki enerji tesislerine yönelik saldırılara karşı misillemelere devam edileceğini duyurdu.

11.53 TEL AVİV'DE SİRENLER

İran'dan yapılan misillemenin ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta kesiminde sirenler çaldı.

10.45 KUVEYT’TEKİ MİNA PETROL RAFİNERİSİNE SALDIRI

Kuveyt Petrol Şirketi, Mina Abdullah Rafinerisi'ne düzenlenen insansız hava aracı saldırısı sonucu tesiste yangın çıktığını bildirdi.

09.45 KUVEYT İRAN'DAN ATEŞLENEN FÜZE VE İHA'LARA MÜDAHALE ETTİ

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'da yayımlanan Kuveyt Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında, ülkede duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin söz konusu saldırıları engellemesinden kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada, ülke hava sahasına giren füze ve İHA'lara müdahale edildiği kaydedildi, vatandaşlara ilgili kurumlar tarafından yapılan güvenlik uyarılarına uymaları çağrısında bulunuldu.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

09.30 ARAKÇİ: FRANSA TEK KELİME SÖYLEMEDİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi son açıklamasında "Macron, İsrail ve ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü savaşı kınayan tek bir kelime bile söylemedi. İsrail'in Tahran'daki yakıt depolarını havaya uçurarak milyonlarca insanı zehirli maddelere maruz bırakmasını da kınamadı. İsrail'in gaz tesislerimize yönelik saldırısından değil, bizim misillememizden endişeleniyor. Çok üzücü" dedi.

09.10 PENTAGON'DAN 200 MİLYAR DOLARLIK SAVAŞ BÜTÇESİ TALEBİ

ABD basınından Washington Post’a konuşan kaynaklara göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Beyaz Saray’a dikkat çeken bir bütçe talebinde bulundu. İddiaya göre Pentagon, İran’daki savaşın finansmanı için 200 milyar dolarlık kaynağın onaylanmasını istedi.

08.00 İRAN VE HİZBULLAH'TAN İSRAİL'İN KUZEYİNE YOĞUN SALDIRI

ABD ile İsrail'in ortak saldırılar düzenlediği İran'ın ve Lübnan'daki Hizbullah'ın, İsrail'in kuzeyini füze ve roketlerle hedef aldığı bildirildi.

İsrail ordusu ve basınından yapılan açıklamalara göre, İran'dan İsrail'e üç dalga halinde saldırı yapıldı.

'YARIM SAAT ARAYLA ATEŞLENDİ'

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'dan İsrail'e yaklaşık yarım saat arayla iki dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in tüm kuzey bölgelerinde sirenlerin çaldığını belirterek, füzelerin açık alana düştüğünü ileri sürdü.

'KORUNAKLI ALANLARDA BULUNUN'

İsrail ordusundan yapılan son açıklamada ise İran'dan üçüncü bir dalga saldırı yapıldığı ve hava savunma sistemlerinin bu yeni saldırı dalgasını önlemeye çalıştığı belirtildi. Açıklamada, halkın "korunaklı alanlarda bulunması" istendi.

07.35 WASHINGTON'DA GİZEMLİ DRON PANİĞİ

The Washington Post’un haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Savunma Bakanı Pete Hegseth’in ikamet ettiği Washington’daki askeri üs üzerinde şüpheli dronlar tespit edildi. Olay, Beyaz Saray’da bir toplantı yapılmasına ve güvenlik önlemlerinin artırılmasına neden oldu.

Habere göre söz konusu dronların kaynağı ise henüz belirlenemedi.

'BAŞKA BİR NOKTAYA TAŞINMALARI DEĞERLENDİRİLDİ'

Tespitin ardından yetkililer, Rubio ve Hegseth’in başka bir noktaya taşınmasını değerlendirdi. Ancak üst düzey bir yönetim yetkilisinin gazeteye verdiği bilgiye göre, iki isim de yer değiştirmedi.

Aynı yetkiliye göre, ABD ile İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırılardan bu yana ordu daha yüksek bir alarm seviyesinde faaliyet gösteriyor.

07.15 BAE: HAVA SAVUNMAMIZ FÜZELERİ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin İran'dan gönderilen füze ve insansız hava araçlarını (İHA) engellemeye çalıştığını bildirdi.

00.20 KATAR İRANLI ATEŞELERİ SINIR DIŞI ETTİ

Katar, İran'ın Doha Büyükelçiliğinde görevli güvenlik ataşesi ile askeri ataşeyi istenmeyen kişiler ilan ederek 24 saat içinde ülkeden ayrılmalarını istedi. İran'ın misilleme eylemlerinin hedeflerinden biri de Katar olmuştu.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA